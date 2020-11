Sebastián Yatra muestra su lado más picante en el plató de 'El Hormiguero'

‘El Hormiguero’ concluye la semana con la visita de Sebastián Yatra. “La estrella internacional del pop latino”, como así lo presentaba Pablo Motos, visitaba por primera vez el plató del programa de Antena 3 para presentar su nueva canción, ‘Chica ideal’. Precisamente, hacía su entrada bailando este tema que ya acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales. El colombiano se mostraba “emocionado” por estrenarse en el formato.

Pablo Motos comentaba que las 14.000 millones de reproducciones totales convierte a Sebastián en uno de los cantantes más exitosos del momento. El invitado se venía arriba y componía una canción en directo para Trancas y Barrancas. “Me caen muy bien, tienen una energía bonita, especialmente Barrancas”, comentaba. Sebastián comentaba que su especialidad en la música son las baladas: “Cuando escribo esas canciones me pongo muy romántico”.

El invitado confesaba que la canción que le trajo a nuestro país es ‘Traicionera’: “Es la canción con la que mi carrera arranco aquí en España y en otros países. No me lo creía. Me cambió la vida”. Ahora el tema que promociona es ‘Chica ideal’. “Es una canción que amo”, afirmaba. Para la grabación del videoclip de esta canción, Sebastián contaba que viajó hasta Miami, una ciudad en la que vivió durante 15 años. La historia cuenta que, mientras juega al baloncesto, encuentra un portal a su cumpleaños de 2021. “Todos queremos olvidar este año 2020”, bromeaba.

La pandemia también ha tocado de cerca al cantante, pues tenía programada este año una gira en Estados Unidos junto a Enrique Iglesias y Ricky Martin. “Enrique es mi máximo ídolo, desde pequeño. Yo escuchaba todas sus canciones. Yo decía ‘Algún día quiero ser como Enrique Iglesias’. No me esperaba lo de la gira, él es una persona increíble, ojalá hacer canciones juntos”, expresaba Yatra. También expresaba su admiración por Ricky Martin: “Él es espectacular, tiene un corazón muy noble”.

Tras presentar su música, el artista se relajaba y contaba un chiste: “¿Cuáles son las cuatro cosas que quieren todos los hombres? Tener tanto dinero como los hijos de uno creen que tiene; tener tantas amantes como la mujer de uno piensa que tiene; ser tan guapo como la madre de uno piensa que uno es. Y coger tan bien como uno piensa que coge”. El artista se avergonzaba por el tono picante de la broma, pero Pablo Motos le apoyaba. “Aquí puedes decir lo que quieras en directo”, afirmaba el presentador. Para concluir la entrevista, el artista prometía volver: “Espero ser invitado platino algún día”.