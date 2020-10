La Seminci saca a la venta las entradas de su edición más especial... y presencial

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) inicia este lunes 19 de octubre la venta anticipada de las entradas para su 65 edición. El festival dará comienzo el próximo 24 de octubre a su edición más especial, que mantendrá su formato presencial con todas las medidas de seguridad necesarias.

En concreto, las entradas están disponibles para la programación de las secciones Oficial, Punto de Encuentro, Tiempo de Historia, DOC. España, Spanish Cinema y Castilla y León en Corto. Además incluirá contenidos online, a través de la plataforma FILMIN, en las secciones Cine y Cambio Climático, Cine & Vino y Castilla y León en Largo.

Los protocolos de seguridad y distanciamiento implicarán la reducción del número de butacas disponibles en los teatros y cines habituales de SEMINCI, que supondrá una ocupación real no superior al 30% del aforo y la venta de entradas será únicamente online.

'Nieve en Benidorn', de Isabel Coixet, abrirá fuera de concurso la edición número 65, donde los diferentes ciclos proyectarán en total 146 películas. Pese a que el número de películas es inferior al del año pasado, 110 menos, la selección ha mejorado con la incorporación de filmes que debido a la pandemia "se han caído de otros festivales", explicó este jueves el director del festival, Javier Angulo, durante la presentación del certamen.

La sección oficial pasará dieciséis películas (tres de ellas fuera de concurso), con la presencia de autores de primeras películas y filmografías dispares, entre ellas dos iraníes ("There is no evil" y "The wasteland") que Angulo ha situado entre las favoritas para la Espiga de Oro, máximo galardón del festival de Valladolid.

Cuatro películas en blanco y negro, así como una en color, complementan en la principal sección competitiva en lo que el director ha denominado "una apuesta arriesgada con cine de todo tipo" y de la que se siente orgullosa: "la mejor en los trece años que llevo al frente de la Seminci, la edición de la que más contento me siento".

La presencia española en la sección oficial lleva el nombre del dibujante Josep Bartolí (1910-1995), exiliado al final de la Guerra Civil, a quien el director y dibujante francés Aurel le dedica el filme de animación "Josep", una producción franco-hispano-belga. "Hemos apostado por los nuevos directores, una de nuestras principales señas de identidad pero con el común denominador de la calidad y seriedad de películas que resultan conmovedoras", añadió Angulo.

Entre los actos paralelos figura la entrega de una Espiga de Honor, como reconocimiento a sus respectivas trayectorias, a los realizadores Isabel Coixet, Julio Medem y Gracia Querejeta, y a los actores María Galiana, Charo López y Javier Cámara que también protagonizará una clase magistral dirigida a los alumnos de la Universidad de Valladolid.

Homenaje a Delibes: proyectarán dos de sus filmes predilectos

Esta edición de la Seminci también será especial por la celebración del centenario de Miguel Delibes, a quien rendirán homenaje con 'El cine que Delibes amó', dos sesiones especiales en las que se proyectarán dos de las películas favoritas del escritor vallisoletano como son 'Mi tío', de Jacques Tati y 'Un tranvía llamado deseo', de Elia Kazan.

Las sesiones se celebrarán, respectivamente, el lunes 26 a las 16.45 horas y el martes 27 a las 20.15 horas, ambas en la sala 11 de los cines Broadway, según ha informado la organización del festival a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El Festival rinde así homenaje a uno de sus más fieles espectadores con motivo del centenario de su nacimiento, el 17 de octubre de 2020. La Seminci, en palabras escritas por el propio Delibes en el número 1 de la revista del festival de 1969, "es una empresa extraordinaria que tuvo la virtud de estar bien orientada desde sus comienzos". "En una época en la que en España no se veía cine de auténtica calidad, la Semana de Cine de Valladolid ofreció lo mejor que entonces se hacía en el mundo", añadía.