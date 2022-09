La serie 'The Crown' detiene el rodaje de forma temporal por respeto a Isabel II

Tras el fallecimiento este jueves de Isabel II, la popular serie 'The Crown', basada en la vida de la monarca británica, detendrá temporalmente el rodaje de su sexta temporada "por respeto". "'The Crown' es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de rodar durante un tiempo por respeto", afirmó el productor ejecutivo de la serie, Peter Morgan, en un breve comunicado difundido a la prensa especializada en Hollywood.

Esta serie, basada en hechos históricos, es una dramatización de la vida de la reina Isabel II y de los sucesos políticos y personales que han definido sus 70 décadas de reinado. La plataforma Netflix cuenta con los derechos de esta serie que comenzó a emitirse hace 6 años, cuenta ya con 21 premios Emmy y que en su nueva entrega, prevista para noviembre, se enfocará en el legado de Isabel II en el siglo XXI.

A través del mensaje de Morgan, también guionista de la película "The Queen" (2006), se comunica ahora que la grabación de la sexta temporada se interrumpe indefinidamente para guardar luto por el fallecimiento de Isabel II a los 96 años. Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, quien asume el papel en la quinta temporada, son las actrices que han encarnado a Isabel II en "The Crown".

Por su parte, la galardonada intérprete londinense Helen Mirren, que protagonizó el filme "The Queen", se pronunció en sus redes sociales sobre el acontecimiento y se definió como "orgullosa de ser isabelina". "Lloramos a una mujer que, con o sin la corona, era el epítome de la nobleza", continúa la publicación de Mirren en su cuenta de Instagram.

Netflix contemplaba el escenario del deceso de la hasta hoy reina de Inglaterra desde el lanzamiento de esta producción en 2016, cuando, con motivo del estreno, Stephen Daldry, director de varios capítulos de la serie, aseguró que le rendirían "homenaje" llegado el caso.

"Ninguno de nosotros sabe cuándo llegará ese momento, pero sería correcto y adecuado mostrar respeto a la reina. Sería un simple homenaje y una muestra de respeto. Es una figura mundial y es lo que deberíamos hacer", manifestó entonces Daldry.