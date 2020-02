La actriz Shannen Doherty revela que ha recaído del cáncer: "Es un trago amargo"

La actriz estadounidense Shannen Dohery ha revelado que ha recaído del cáncer de pecho, enfermedad por la que ya lleva meses de tratamiento, después de que remitiera hace dos años.

"En unos días iba a salir la noticia", confesó la actriz en una entrevista en la cadena ABC. "Así que por eso estoy aquí. Aún no lo he procesado, es un trago muy amargo en todos los sentidos".

Doerty, de 48 años de edad, dijo en 2015 que tenía cáncer de pecho. Compartió su tratamiento en redes sociales, hasta que finalmente dio la buena noticia de que su enfermedad había remitido. Ahora, más de un año después, un nuevo diagnóstico ha confirmado que ha recaído.

Rodando una serie mientras estaba en tratamiento

La actriz estuvo trabajando en el rodaje de la serie '902120' de Fox, al mismo tiempo que estaba en tratamiento. Lo que le hizo seguir adelante con el proyecto, y en modo de homenaje, fue el fallecimiento en marzo de 2019 de su compañero de reparto y amigo Luke Perry. "Fue muy difícil de asimilar, porque yo ya había sido diagnosticada y él, que supuestamente tenía buena salud, se nos fue primero (por un derrame cerebral)".

Ahora, esta decisión de revelar el cáncer ahora, cuando ya lleva meses de tratamiento, realmente no fue de la propia Shannen Dohery, pues contó que esto se sabría más pronto que tarde ya que tenía que presentar unos documentos sobre su salud en un juicio que lleva en contra de una compañía aseguradora.

"Siento que aún no lo he procesado", reconocía Doherty. "Es algo muy amargo y claro, hay días en que me pregunto por qué a mí. Luego pienso, '¿Quién más se merecía esto?' Nadie".