El sorprendente lugar del que Pablo Motos fue expulsado a empujones.

Pablo Motos explicaba que "lo más importante de todo es la rutina". Otra recomendación del presentador es evitar "las pantallas del móvil porque quitan el sueño". También desaconsejaba las pastillas porque "no son una opción saludable y luego tienen efectos secundarios". Motos hacía una última recomendación: "Cuando te despiertes en la madrugada, no te tienes que quedar en la cama, te tienes que levantar e ir a otra habitación a hacer algo que no sea mirar la pantalla".

Tras este discurso, el presentador se sentaba con Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita para hablar, entre otras cosas, de "echar a la gente". Este tema, según presentaba Motos, se debía a que "se nota que hay mucha gente que le apetecería echar a alguien de donde esta. Sin dar nombre", en clara referencia a los críticos de Pedro Sánchez. El presentador sorprendía con una confesión: "A mí del museo Guggenheim me echaron porque hice fotos".

El presentador no se quedaba ahí. Los colaboradores se asombraban al escuchar la anécdota de Motos, que confesaba que "también lo echaron del museo MoMA de Nueva York". Tras las risas del presentador, continuaba detallando esta curiosa anécdota. "Entramos en una sala y veo una nevera puesta en una pared. No me di cuenta de que estaba puesta en una pared. Fui a coger aquello y creo que no llegué a tocarla, pero un señor me empujó muy fuerte. Me cogió el brazo por detrás y me echó fuera", comentaba Pablo Motos.

"Hoy quiero empezar con un dato: Los hombres que duermen cinco horas o menos tienen los testículos más pequeños que los que duermen siete horas o mas". Con este comentario iniciaba Pablo Motos la semana de 'El Hormiguero'. El presentador arrancaba el programa con una reflexión sobre el insomnio: "La falta de sueño es lo peor que hay y estos días casi todos estamos con falta de sueño". Según afirmaba Motos, "la falta de sueño hace que las defensas que reduzcan en un 70%", por ello aconsejaba a la audiencia "evitar el alcohol, el café y la siesta".