La sorprendente proposición de India Martínez a Motos: "No me lo esperaba"

‘El Hormiguero’ comenzaba la semana con música, la de India Martínez, que visitaba el plató de Pablo Motos por primera vez. “Qué ilusión estar aquí”, comentaba la cantante nada más sentarse junto al valenciano. India se mostraba “muy emocionada” por poder presentar su álbum ‘Palmeras’, que lanzó hace un año, pero, por la pandemia, no había tenido la oportunidad de mostrarlo en el espacio de Antena 3. En este trabajo discográfico la andaluza incluye un dueto con un cantante al que confiesa admirar mucho: Marc Anthony.

India desvelaba a Pablo Motos algunos de los detalles más curiosos del disco. Por ejemplo, contaba cómo surgió el dueto con Marc Anthony: “Cada vez que yo voy a Miami a componer, cuando acabo de grabar, Alejandro Sanz me llama para ir a su casa a tomar algo. Pues en esta ocasión, también me invitó Marc. Y le dije que sí”. “¿Te pusiste nerviosa? ¿No tenías miedo de decir alguna gilipollez?”, preguntaba Motos, a lo que India respondía afirmativamente. Sin embargo, todo fue bien. “Soy prudente”, puntualizaba.

El presentador se declaraba fan del álbum de India, especialmente de la canción ‘La gitana’. Por ello, invitaba a la invitada a cantar la canción en directo con él a la guitarra, una guitarra que le había regalado el mismo Alejandro Sanz. “Muy buena elección, es una canción que saca lo mejor de ti”, comentaba India. Tras cantar la canción, India se mostraba muy sorprendida por la destreza de Motos con la guitarra: “Yo sabía que tocabas, pero no me lo esperaba. Qué pasada, que sorpresa. Me ha encantado”.

La artista incluso hacía una proposición al presentador: “Vaya sonido tienes tocando. Pedazo de guitarrista me acaba de acompañar. ¿Te vienes de gira?”. Tras el parón musical, India contaba más detalles de su encuentro con Marc Anthony: “Se ve que también le gusta el flamenco (a Marc). Después del primer encuentro, seguimos teniendo contacto, me presentó a unos autores que están en este disco y, al final, todo ese vínculo, ese cariño y admiración mutua, ha hecho que salga esta canción. Es increíble grabar con una estrella global como él”.

India Martínez aseguraba que cantar con Marc es un sueño hecho realidad: “A mí cuando me llegó la voz de él grabada, lo flipé. Esa noche no te imaginas cómo lloré”. “Llevaba muchísimos años queriendo grabar con él. Era algo inalcanzable, pero a veces esas cosas que sueñas se convierten en realidad”, confesaba la artista. Su relación profesional no acaba en la canción ya que, como explicaba en el programa, India acompañará al puertorriqueño en su gira española programada para 2021.