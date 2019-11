Stella del Carmen, impresionante: el gran cambio de la hija de Antonio Banderas

Antonio Banderas recibió la pasada noche el premio a 'Personaje del Año' que otorga la revista 'Vanity Fair' en su novena edición y no lo hizo solo. Porque, además de contar con el apoyo incondicional de su pareja Nicole Kimpel, disfrutó de la compañía de su Stella del Carmen, lo que permitió que viéramos el gran cambio que ha experimentado la joven en estos años.

Para el malagueño, la presencia de su hija de 23 años fue toda una sorpresa, pues la joven viajó hasta Madrid sin que lo supiera su padre. Ella fue la encargada de dar el premio a Banderas, algo que emocionó mucho al actor malagueño, que no esperaba a su hija.

El actor dio un emotivo discurso en el que mencionó los dos grandes acontecimientos de su vida en este año: "Yo he conocido a muchos héroes invisibles. Me gusta reconocerme como un ser un humano porque me da miedo la perfección. Supongo que se me concede este premio por dos hechos. El primero tiene que ver con Pedro Almodóvar y 'Dolor y Gloria' porque es una película distinta a lo que yo he hecho anteriormente. No es normal que te dirija tu personaje... El segundo hecho que se ha producido es importante. Tener un ataque al corazón es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te das cuenta de los valores reales. Ahí en la cama del hospital vi el teatro. Lo estoy viviendo con una intensidad extraordinaria...".

La noche estuvo repleta de rostros conocidos, que no se perdieron esta gala, desde gente del mundo del espectáculo a la política. Ana Pastor, la expresidenta del Congreso, no se perdió la velada a pesar de que no es muy dada a este tipo de saraos. Lo mismo ocurrió con su compañera Andrea Levy, que fue una de las mejor vestidas de la noche con un traje de blazer y pantalón palazzo en color rosa y dorado.

Otra de las grandes protagonistas de la alfombra roja fue, como no podía ser de otra manera, Isabel Preysler, de las más elegantes con un vestido negro con transparencias en mangas y escote. Un estilismo similar lució Mónica Cruz, aunque en su caso su vestido llevaba también pedrería.

Isabel volvió a coincidir con su exmarido, Carlos Falcó, marqués de Griñón, y su mujer, Esther Doña, que de nuevo optó por las pieles para acudir a un evento, esta vez en tonos grises a conjunto con su vestido plateado.

Muy elegante también estaba Nicole Kimpel, de gris y negro. Pero sin duda, Stella del Carmen acaparó todas las miradas con un sencillo vestido negro de satén con finos tirantes con el que estaba espectacular. La joven posó con la hermana de su hermana Dakota, Grace Johnson, hija de Don Johnson, con la que guarda una estupenda relación.