Sarandon busca pareja: "No importa hombre o mujer, pero sí vacunado"

La actriz Susan Sarandon busca una nueva relación y "no me importa si es hombre o mujer" porque "estoy abierta a todas las edades a todos los colores... me interesa alguien que quiera ser aventurero pero, eso sí, que se haya vacunado contra la Covid". Ganadora de dos Oscar, así se sinceró con Caroline Stanbury sobre su vida amorosa en el podcast 'Divorced Not Dead'. "El género y el color de la piel no me interesan. También estoy abierto a cualquier edad", asegura.

Atrás queda la declaración de Sarandon en la que aseguraba que "el matrimonio no es para mi". Lo dijo tras estar casada 12 años con Chris Sarandon y estar más de 20 años junto a Tim Robbins. Durante su última charla la actriz de 74 años también aclaró que cuando dijo el 'sí quiero" en 1967 por primera vez era porque en aquel momento era lo que se esperaba de los dos. Y revela que "cada año decidimos si continuar".

Cuando se separaron continuó con el apellido de casada. Sarandon a continuación tuvo varias relaciones pero no se volvió a casar. Sí estuvo más de 20 años junto al actor Tim Robbins (12 años menor). Fueron padres de Jack y Miles hasta que en 2009 se separaron.