Susana y Adelina destapan el montaje de Fiama y Álex en La isla de las tentaciones.

"La salida de Christofer ha sido muy dura". Con estas palabras explicaba Gonzalo en el programa de este jueves de 'La isla de las tentaciones' el momento que viven en la isla tras la decisión del chileno de abandonar el concurso. Su novia, Fani, decidía continuar y a su vuelta a la villa de las chicas se ha montado una revolución. Susana y Adelina cargaban contra Fiama por un supuesto montaje organizado con su novio.

“Es una payasa”, comentaba Adelina sobre Fiama, que explotaba en su habitación y no solo criticaba a sus compañeras, sino también a su novio, Álex. Tanta era la tensión del momento que tiraba su anillo de compromiso al suelo. “La decepción con Álex es enorme. Le tengo manía”, afirmaba. Fiama se mostraba muy dolida con su novio por, según su opinión, haberla traicionado. Susana también era el blanco de las críticas de Rubén, que la acusaba de malmeter contra Fiama y Fani.

Precisamente, uno de los apoyos de Fiama en la isla es Rubén, el pretendiente de Fani. “Rubén es una persona que me cuida, me protege, me ha calmado cuando lo he necesitado”, comentaba la exconcursante de ‘Mujeres, hombres y viceversa’. En la última etapa del concurso, Fiama y Rubén se van acercando más. Incluso, Rubén llegaba a hablar en contra de Fani, con la que lleva liándose durante varios días. “No estoy seguro de Fani al 100%. Me encuentro con muchas dudas”, afirmaba. Y no se quedaba ahí, Rubén iba más allá: “A mí hay cosas de Fani que me mosquean".

En la penúltima hoguera de confrontación, Fiama volvía a ser la protagonista. “Me he enterado que mi novio tenía todo muy preparado”, explicaba ante Mónica Naranjo, que trataba de entender el problema. Fiama continuaba: “Julián le contó a Rubén que había una pareja que lo tenía todo preparado. Y le enseñó una conversación de Álex que lo demostraba”. Mónica hacía un resumen: “Álex se enteró de que Julián iba a participar en el concurso y pactó con Julián que te vigilara”. La versión de Fiama no convencía a Adelina y Susana, que aseguraban que “las lágrimas de Fiama forman parte de ese guion. Se le ha visto el plumero y por eso está alterada. Se ha desenmascarado”.