El susto de Jesús Mariñas al ser retenido por la Interpol en Santo Domingo

"En mi vida viví un susto semejante, y cuidado que viajo". El periodista del corazón Jesús Mariñas asegura que vivió el "peor momento de su vida" tras ser retenido por la Interpol unas horas en el aeropuerto de Santo Domingo. El comunicador viajaba con su pareja Elio y tuvo que responder a las preguntas de agentes por presuntas anomalías en su pasaporte.

Mariñas contó en una entrevista a la revista 'Diez Minutos' que apenas salió del avión pudo ver a un hombre con un cartel con su nombre, y de ahí todo fue como una película "jamesbondiana". El periodista asegura que nunca pensó que su pasaporte era incorrecto y mucho menos ilegal.

El incidente se debió a que Mariñas perdió su pasaporte y al recuperarlo no lo declaró internacionalmente: "esa fue la pega que casi me puso ante el paredón cual chorizo". Al final el periodista salió del aeropuerto sin su pasaporte y lo tuvo que recoger en la embajada española.

Esta es una experiencia que seguro no olvidará: "Sentí primero sorpresa y luego rabia, también indignación. Finalmente lo tomé con filosofía, algo inédito que me costó digerir. Son consecuencias de estar siempre danzando. Pero no se lo recomiendo a nadie".