Sylvia Pantoja hunde a su prima Isabel: "Se mueve por interés con los hombres".

La polémica que rodea a Isabel Pantoja continúa. Este viernes, Jorge Javier Vázquez presentaba la tercera entrega de ‘Cantora, la herencia envenenada’. Para contar nuevos detalles de la vida de la cantante, el programa contaba con la presencia de Sylvia Pantoja, prima de la tonadillera, que venía directa desde México para contar su verdad. La también cantante no guarda buen recuerdo de su famosa primera, es más, aseguraba que es “uno de los muchos cadáveres que la tonadillera ha dejado por el camino a lo largo de su vida”. Tras 36 años callada, Sylvia Pantoja rompía su silencio en el peor momento de Isabel.

La artista pisaba el plató dispuesta a desvelar la cara oculta de Isabel Pantoja. Sylvia aseguraba que "Isabel tiene celos de mí". La artista desvelaba un capítulo desconocido por muchos. Según su relato, Isabel tenía celos de su prima porque Paquirri le decía que era muy guapa. "Paquirri sentía devoción por mí y era algo mutuo, pero no era algo sucio como ellos lo han querido entender. Yo, por aquel entonces era una niña, jugaba con muñecas", comentaba la invitada del programa. Y no se quedaba ahí. Sylvia también culpaba a su prima de haber metido mano en su carrera artística: "Ha hecho cosas bajo cuerda que me han perjudicado y mucho".

Los celos de la artista ocupaban buena parte del espacio de Telecinco. Sylvia desvelaba que, a pesar de haber mantenido siempre una buena relación, su relación con Isabel comenzó a cambiar cuando Paquirri entró en la vida de la madre de Kiko Rivera. "Isabel me tenía celos, no soportaba que Paco me llamara belleza, he llegado incluso a verla llorar por ese motivo", comentaba. Sylvia no se cortaba a la hora de calificar a su prima, una mujer que, según su testimonio, llegó a decir que "si Paquirri no se hubiera muerto, yo le habría quitado a su marido".

Pero no solo disparaba contra Isabel. También el nombre de la madre de la artista, Doña Ana, salía a relucir en la entrevista. "Su madre es la que siempre ha movido los hilos", explicaba. "Es mi verdad, yo no vengo con rencor", reiteraba Sylvia. Su testimonio dejaba sorprendidos a los colaboradores y al propio Jorge Javier. "Isabel tenía celos de mí como mujer", afirmaba. Además, acusaba a su primar de no ir de frente: "Ella no habla, lo hace todo por detrás". En directo, Sylvia se enteraba de que su prima ha llamado a México, país en el que reside, para insinuar que ella se dedica a la prostitución. Ante esta noticia, la invitada se enfadaba y cargaba aún más contra su prima. "Siempre se ha movido por interés, incluso con los hombres", aseguraba.

Sylvia dibujaba a una Isabel Pantoja desconocida hasta el momento: "Es una persona sin conciencia. Vive de un personaje y de ahí no se baja. No tiene los pies en el suelo". La prima de la tonadillera confesaba que esta se ha aprovechado del papel de víctima. Además, "vive en su mundo paralelo". "Que baje de la nube, que se deje de tanta tontería, sé persona, sé sencilla, sé humilde", era el mensaje que le enviaba a Isabel. La andaluza no ocultaba su enfado con su prima. Eso sí, reconocía que "fue víctima en su día, es verdad, pero no se puede estar toda la vida viviendo de eso". En su opinión, "Isabel ha abusado del recuerdo".