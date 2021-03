Tamara Isabel y el poder de la Preysler para poner el nombre a sus hijas

En una nueva tertulia de 'El Hormiguero' Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo recuerdan cuáles han sido las dedicatorias más bonitas que han recibido a lo largo de sus vidas. De lo más sincero, Pablo Motos reconoce que la frase más bonita de su vida se la dijo su mujer durante una de sus reconciliaciones: "Eres el hombre con el que necesito vivir porque sino me muero".

En uno de los mejores momentos de su vida, Tamara Falcó suma un éxito más a su vida profesional de la mano de 'Le Cordon Bleu' en la que ya ha conseguido el diploma con el que certifica su paso por los fogones en esta prestigiosa escuela de cocina. Con la naturalidad que le caracteriza, Tamara reconoció que está encantada con este nuevo logro en su vida culinaria y explicó los motivos por los que en su diploma pone 'Tamara Isabel'.

Muy divertida, la hija de Isabel Preysler reconoce que su madre ha tenido un papel muy relevante en elección de los nombres de las mujeres de su familia. "Como mi madre no podía poner su apellido primero decidió llamar a todas su hijas Isabel. Chabeli es Isabel, yo me llamo Tamara Isabel y Ana también es Ana Isabel". En cuanto al nombre de su hermano Julio José Iglesias, Tamara asegura que él detesta que le llamen así: "Detesta que le digan Julio José, si alguien le llama así, sabemos que no es amigo suyo de verdad".