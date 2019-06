El misterioso tatuaje que da acceso a la boda de Sergio Ramos: ¿es un unicornio?

Quedan solo cuatro días para la gran boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Después de un año esperando, tras su compromiso por sorpresa el pasado verano, la pareja se dará el sí quiero el próximo sábado en la Catedral de Sevilla ante unos 400 invitados. O más bien, privilegiados, porque este enlace promete ser épico, según los detalles que se han filtrado. Una fiesta por todo lo alto que se celebrará en la finca que tiene el futbolista en la localidad de Bollullos de la Mitación, la cual ha blindado para que no se sepa nada de lo que dentro se cuece.

Tanto es así que Pilar y Sergio han establecido fuertes medidas de seguridad para proteger su boda. No sabemos si es por una exclusiva con alguna revista del corazón o por privacidad, pero la pareja no quiere que se escape ni el más mínimo detalle, y mucho menos imágenes, de ahí que hayan prohibido la entrada de móviles o cámaras.

Igualmente, no podrá haber niños y las invitadas no podrán vestir ni de rosa, ni de naranja, ni de morado, ni de verde, ni de blanco. Pero todavía habría más medidas de seguridad en esta boda. Porque para acceder no solo basta con la típica invitación, sino que también habría que portar con un distintivo que solo tendrían los verdaderos invitados. Y todo apunta a un tatuaje.

No se trataría de un tatuaje real, sino de uno adhesivo, el cual tendrían que lucir los invitados para poder entrar a la finca 'La Alegría SR4'. Según diversos medios, esa pegatina sería en forma de unicornio, un animal que parece simbolizar a la pareja y también la pasión de Ramos por los caballos, aunque podría tratarse de un tatuaje personalizado para cada invitado.

De este modo, serían reconocibles para la pareja y los miembros de seguridad contratados para la ocasión, los cuales tienen las instrucciones precisas sobre a quién deben dejar pasar. Así, la pareja no habría dejado nada al azar con el objetivo de que su boda sea totalmente privada. Porque lo que han preparado puede ser impresionante.

Se espera la actuación de un gran grupo de rock, la música preferida de Pilar, que podría ser AC/DC o Aerosmith. Además, también habría flamenco en directo, que es la pasión del capitán del Real Madrid. En este sentido, se especula con que sea su gran amiga Niña Pastori la que ponga música al festejo, ya que Alejandro Sanz ha causado 'baja' al enlace porque ese día toca en Madrid.