Taylor Swift acusa a Trump de avivar el racismo: "Te echaremos en noviembre"

Taylor Swift ha cargado duramente contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por su gestión ante la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minnesota. La cantante ha acusado a Trump de avivar el racismo y ha mandado un mensaje claro: "te echaremos en noviembre", mes en el que se celebrarán las elecciones en el país norteamericano.

"Después de avivar los fuegos del supremacismo blanco y el racismo durante tu presidencia entera, ¿tienes el coraje de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿'Cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos'?", escribía la intérprete mientras añadía un mensaje muy claro: "Te echaremos en noviembre".

Un tuit que ha acaparado muchísimos likes y retuit en solo unas horas. Así, Taylor se desmarca de la actuación de Trump y su equipo de gobierno tras la muerte de George Floyd.

En el mensaje del presidente de Estados Unidos tras las revueltas ocasionadas por este asesinato calificó de "matones" a los manifestantes que salieron a la calle para protestar por la muerte de este ciudadano afroamericano a manos de la policía: "Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que esto pase. Acabo de hablar con el Gobernador (de Minnesota) Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él. Ante cualquier dificultad, asumiremos el control pero, cuando el saqueo comienza, empiezan los disparos".

Steve Kerr también carga contra Trump

Las críticas de la cantante estadounidense no han sido las únicas por parte de un personaje famosos. El entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, ha criticado las declaraciones del presidente de Estados Unidos y ha afirmado que no se debería permitir "que los racistas sean presidentes". "En 2017, Trump llamó a los jugadores arrodillados de la NFL que protestaron pacíficamente por la brutalidad policial 'hijos de puta'. Anoche llamó a los manifestantes de Mineápolis 'matones'. Es por eso que no se debe permitir que los racistas sean presidentes", señaló en su cuenta oficial de Twitter.

Tras ello, respondió a un mensaje del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que apeló a "la ley y el orden" y condenó "la violencia contra la propiedad o las personas", defendiendo que los ciudadanos puedan "protestar pacíficamente y dejar que se escuche su voz". "Tienes que estar bromeando. ¿Cómo tienes el descaro de decir esto?", indicó Kerr.

El asesinato del ciudadano de raza negra George Floyd en Mineápolis por parte del agente de policía Derek Chauvin ha desatado una la ola de protestas y disturbios que ha sacudido Estados Unidos en los últimos días. Según la Fiscalía del condado de Hennepin, Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello del fallecido durante ocho minutos y 46 segundos en la maniobra de detención de la víctima.