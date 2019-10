Adara da por finalizada su amistad con Estela: "No soy gilipollas. Hasta luego"

Hugo Castejón, además de atacar a Mila Ximénez en El 'Límite 48h' aprovechó para atacar también a Estela por su relación con Kiko Jiménez. Unas críticas a las que se unió otra de las concursantes más conflictivas de la edición: Adara Molinero, lo que sirvió para crear una nueva bronca en la casa.

Estela se acercaba a la que hasta el momento era su amiga para preguntarle si era cierto que no la había defendido de los ataques del ex de Miriam Saavedra y, Adara, sin ningún tipo de complejo, le contestaba muy seria: "No, no te he defendido porque a veces no me gusta lo falsa que eres y no me gusta que cambies de chaqueta". Unas declaraciones que encendían u enfurecían más que nunca a la novia de Diego Matamoros, que respondía: "Cuando se fue Kiko, yo me acerqué a ti porque creí que no me fallarías". "Ya, y se ha notado el agradecimiento que me tienes, un montón", contraatacaba Molinero.

"La que se entregó a ti en el momento en el que se fue tu amigo fui yo, depositando mi confianza en ti", lamentaba Adara. Unos reproches de los que Estela se defendía diciendo que una amiga no echa esas cosas en cara y que los comienzos se pueden olvidar. Una filosofía de vida que enfada aún más a la exgran hermana: "Te voy a decir una cosa, no soy rencorosa pero tampoco gilipollas. Nunca has venido a mi a ayudarme, siempre ha sido del revés", recriminaba vehemente Adara. "Porque, en ocasiones, cuando estás enfadad, no puedo aguantar que me digas que vamos a acabar mal si discutimos", intentaba defenderse Estela victimizándose un poco más de la cuenta.

Una vez analizada la discusión en frío, cada una seguía en sus trece. Adara se preguntaba por qué tiene que defender a otra concursante por mucho que sea su amiga y, Estela, se preguntaba por qué no le había confesado nunca que la ve muy falsa. Además, la novia de Diego Matamoros le echaba en cara a la exgran hermana que se acercó muchas veces a ella para intentar aclarar las cosas sin encontrar una respuesta clara. "De verdad, tía, es que… manda cojones", añadía Estela muy muy enfadada. "Venga, hasta luego", finiquitaba Adara.