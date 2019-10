Adara y Pol mantienen la conversación más sincera y definitiva

Tras varios días yendo al confesionario y repetir una y otra vez que quiere mantener la conversación definitiva con Pol, su expareja, Adara tenía la oportunidad de aclarar todo lo que había pasado entre ellos, y lo que no, porque por fin llegaba el esperado momento.

Adara y Pol se sentaban en el 'confe' y, ella, manifestaba nada más empezar: “A mí me ha costado muchísimo tomar esta decisión, así que, quiero que seamos transparentes”. Unas declaraciones a las que Badía contestaba asegurando que, todo lo que ella le preguntara, lo iba a responder con sinceridad. “Es que, tenemos que tener una conversación para hablar sobre todo.”, continuaba Adara. "¿Pero tiene que ser ahora?”, preguntaba Pol, y añadía: “A ver… llevamos dos años sin hablarnos y tiene que ser ahora…”

Llegaba el momento y Adara le hacía la confesión más importante de todas: “Yo sentí que te habías reído de mí porque no eras claro”, se justificaba Adara en referencia al tema de la bisexualidad de Pol. “Es que, lo que pasó tanto dentro como fuera del concurso con mi vida sexual no lo sé ni yo. Solamente te diré que hasta que apareció Joao no había estado con ningún hombre”.

Tras la confesión de Pol, y de comentar Jorge Javier Vázquez que, para él, lo importante es que Pol está decidido a no mentir, el concursante aseguraba: “Lo que yo no quiero es que nos enfademos. Quiero que hablemos cómodos y, si no lo estamos, cambiemos de tema. Sin más. ¿Vale?”.