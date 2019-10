Almudena Cid, entre lágrimas: "Me he sentido desplazada en el programa"

Tras una primera prueba en la que los aspirantes a chef tenían que cocinar con ingredientes elegidos por sus compañeros, llegaba el momento de la valoración de los platos y, por primera vez en esta edición, también de eliminar a uno de ellos en los primeros minutos de programa.

A Almudena Cid le había podido la presión que podría suponía salir eliminada en los primeros minutos de emisión, y, no supo gestionar los sentimientos tan intensos que llevaba dentro. Una mala gestión que dio como resultado un plato desastroso por el que fue elegida como la concursante que debía abandonar el programa.

“Este programa ha llegado en un momento muy confuso de mi vida, y eso no me ha venido bien”, confesaba entre lágrimas la exgimnasta. Una confesión que sorprendía, y mucho, a sus compañeros de concurso ya que, a pesar de los encontronazos con sus contrincantes, Almudena siempre había disfrutado de todas y cada una de las pruebas como si fuera la última. O, por lo menos, eso parecía.

Pero Almudena se abría en canal y continuaba con su emotivo discurso: “Valoro la experiencia como una experiencia de vida, humana, de convivencia y única. Siempre sacas algo de MasterChef sí o sí, a pesar de lo malo”. Unas palabras a las que Pepe, que era el chef que la estaba entrevistando, respondía preguntando si se podía decir entonces que se había sentido bien dentro del programa. “Me he sentido desplazada en muchos momentos del programa. De hecho, solo me llevo de amigos a Ana Milán y Avellaneda”, confesaba la gimnasta.