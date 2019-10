Álvaro Muñoz Escassi y Manolo Santana, invitados sorpresa en MasterChef

El equipo rojo, conformado por Boris, Tamara, Yolanda y Avellaneda, se enfrentaba al equipo azul de Anabel, Ana Obregón, Vicky Martín Berrocal y Félix, en la inauguración de un nuevo restaurante en Benalmádena. Una prueba en la que cobró especial protagonismo Jordi Cruz, debido al tonteo que tiene con Ana Obregón, que no dudó en dedicarle frases del estilo: "Me encanta emplatar contigo"; pero también con Tamara Falcó: "Me pone nerviosa siempre que está a mi lado, este hombre".

Con media hora de retraso, Samantha servía un "coulant de ensaladilla" que, a pesar de la espera, estaba espectacularmente preparado según comentaron varios comensales. Entre ellos, el más especial: el jinete Álvaro Muñoz Escassi.

"Hola, Álvaro. No te esperábamos en esta inauguración de este nuevo restaurante", saluda Vallejo Nájera. Escassi explicaba que él es muy amigo del nuevo dueño del espectacular restaurante en el que habían ido a cenar, y qué mejor que disfrutar de los platos de MasterChef Celebrity y de una buena inauguración. Además, Álvaro desvelaba un secreto que no había contado hasta ahora: "Yo me he presentado al casting de MasterChef Celebrity porque me encanta. Lo haría estupendo, pero a lo mejor no tan bien como lo están haciendo ellos", manifestaba el jinete.

Samantha pedía disculpas por la media hora de espera, pero Álvaro, que se mostraba más amable de lo habitual, aseguraba: "No me importa. Ni a mí, ni a nadie, porque mira qué vistas, mira qué compañía…". Pero las sorpresas no terminaban aquí y, otro de los invitados sorpresa era el extenista Manolo Santana, que se mostraba un poco más tímido que el jinete: "Siempre me gusta estar aquí, por Marbella, y estoy encantado con la comida".