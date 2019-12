Antonio David Flores: "El que quiere hacer daño es Fidel, no Rocío"

Ocho años después de su última entrevista en televisión, Antonio David Flores acudía este sábado a 'Sábado Deluxe' "dispuesto a contarlo todo" sobre el conflicto que mantiene con su exmujer, Rocío Carrasco. Uno de los principales escollos en su mala relación ha sido la demanda por malos tratos, ahora desestimada, que presentó la hija de Rocío Jurado hace tres años. "No es justo acusar 18 o 19 años después diciendo que 'me intentó tirar estando embarazada'", afirma Antonio David, que jura que "lo que ella cuenta no ocurrió".

Sobre los motivos de la nula relación de Rocío Carrasco con sus dos hijos, ha afirmado que "soportaban situaciones difíciles". "No había una relación familiar basada en el cariño, en el respeto, en el amor", continuaba. No ha querido dar detalles sobre los conflictos vividos en casa de su exmujer, pero ha dejado claro que “mis hijos lo han pasado muy mal ahí”. También ha tenido un mensaje para que los defensores de la madre de sus dos hijos, que lo acusan de no educarlos de manera estricta: "Nunca he tenido ningún tipo de apoyo por parte de su madre en tirar del carro para que esos dos niños salgan adelante. Es muy cruel vender que eres una persona más flexible".

Rocío Flores, la hija mayor del ex guardia civil, también ha estado muy presente en la conversación. "Tuvo que pasar algo más para que tu hija denuncie a su madre ante la Guardia Civil", cuestionaba María Patiño. Antonio David se negaba a entrar en el tema, solo ha puntualizado que su hija "denuncia a su madre porque tiene un problema con su madre". Tampoco ha querido confirmar si Rocío Flores ha sido condenada por esa denuncia, que sí ha dejado claro que "en absoluto" se siente culpable.

Aunque esta batalla parece estar lejos de tener un fin, el exconcursante de la última edición de 'GH VIP' ha explicado que su hija "ha intentado un acercamiento con su madre desde hace mucho tiempo". Sin embargo, no se ha producido una reconciliación. Antonio David ha relatado una llamada producida entre madre e hija que acentuó aún más esta mala relación: "Ella llama a su madre para preguntar por David. Ella le contesta 'aquí no vuelvas a llamar, olvídate de mi, yo no soy tu madre'".

El marido actual de Rocío Carrasco, Fidel Albiac, también ha jugado un papel importante en esta historia de desencuentros, según cuenta Antonio David. Ha revelado que su hija, cuando tenía 12 años, "no era capaz de dejar a su madre con el novio de su madre". "A mí me hubiese gustado que Fidel hubiera favorecido la relación de mis hijos de la misma forma que lo hizo Olga, mi mujer", afirmaba. Visiblemente dolido, Antonio David pronunciaba una frase que sentenciaba este conflicto: "Me he dado cuenta de que el que tiene la intención de hacer daño es Fidel, no Rocío". Según ha explicado, a Fidel Albiac le "han estorbado" sus hijos.