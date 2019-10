Antonio Orozco se enfada con Pablo López: "¡Esto ya es lo último!"

Comenzaba la entrevista ya Antonio Orozco quejándose porque siempre que acude a un plató de televisión lo ponen en el lugar más alejado del presentador. “Siempre me toca en esta esquina de la mesa, en todos los lugares a los que voy”, comentaba el cantante en tono irónico intentando picar un poco a López. “Es verdad, tienes toda la razón”, respondía Pablo, evitando entrar en el juego.

Pero Orozco continuaba con las quejas en modo broma y aseguraba que, aunque son muy amigos, pero hasta el momento Pablo no lo ha invitado a su casa. López intentaba excusarse comentando: “Es que, ya sabes, he cambiado de casa y no me ha dado tiempo de invitar a nadie”.

Un juego de quejas y bromas entre amigos al que se unía Motos, desvelando sin querer uno de los secretos mejor guardados del cantante: “Bueno, y hablando de todo, teníamos una paella pendiente”. Era entonces cuando Antonio se enteraba de que Pablo ya había invitado a gente a su casa. “¡Esto es lo último, ya!”, comentaba Orozco entre carcajadas.

“Pues voy a contar un secreto. La anterior vez que conté en este programa que hacía fiestas en mi casa me montaron una reunión cuando salí del programa y me cambiaron el contrato los caseros para que no celebrara cosas así”, continuaba desvelando López. “Ni fiestas, ni conciertos, que no insistas”, decía Orozco insinuando que a López no le cuesta nada organizar una fiesta en su casa. Motos añadía que los nuevos vecinos iban a estar encantados con los conciertos de piano que les iba a dar López y Antonio añadía: “Y descuentos. Vais a tener descuentos, también”, decía entre risas. “¿Entendéis por qué no voy a su casa?”, preguntaba Orozco.

Terminaba la entrevista con una visualización rápida del nuevo videoclip de Pablo López. “No, no, si ahora entiendo por qué estoy al otro lado de la mesa. Vengo al programa y tengo que tragarme el vídeo de éste…”, remataba Orozco, dando buena cuenta del buen rollo entre los cantantes.