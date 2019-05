Anuncio sorpresa de Jordi Évole: dejará de presentar Salvados 11 años después 

Jordi Évole deja Salvados. El presentador del exitoso espacio de laSexta ha anunciado en una entrevista en 'El Hormiguero' que desde la próxima temporada no estará al frente del programa. Según ha contado Évole a Pablo Motos, se dio cuenta de que con la entrevista al Papa Francisco había tocado techo. Su próximo proyecto será un programa de entrevistas más largas, tal y como comunicó Atresmedia cuando anunció su renovación por el grupo.

En la conversación que ha mantenido con Pablo Motos, el periodista catalán ha hecho balance de su paso por el programa que le ha llevado al éxito profesional, al que ha definido como el espacio de su vida. "Llevo 11 años haciendo Salvados. Es el programa de mi vida, no haré otra cosa de la trascendencia y dimensión en que tiene. Pero tras la entrevista del Papa vi que no hay más", ha relatado Évole.

Lo que sí ha confirmado Évole es que el programa continuará aunque no esté él. Según ha explicado, cree que ha llegado el momento de "dar un relevo". "El programa va a seguir, nada me hace más feliz saber que lo voy a seguir", ha apuntado, aunque no ha dado ninguna pista sobre quién llevará desde la próxima temporada el peso del espacio de actualidad, que comenzó en 2008 y es el más visto de laSexta.

Évole renovó su contrato en Atresmedia la semana pasada, cuando se anunció que ya preparaba el nuevo proyecto para el prime time de laSexta por el que abandona 'Salvados'. El grupo de comunicación detalló que el también creador de Producciones del Barrio será la cara de este nuevo programa que también emitirá su segunda cadena, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con la productora del catalán.

En relación con el nuevo programa, la compañía indicó que el protagonista se sumergirá en "grandes historias, de relevancia social, haciendo de la entrevista su herramienta fundamental". "Un nuevo registro con el que el periodista mantendrá la apuesta de laSexta por la información, la actualidad y el compromiso ciudadano", ha subrayado.

Además de 'Salvados', en el pasado Évole ha estado al frente de formatos como 'Bienvenidas al norte' y 'Bienvenidas al sur', en laSexta, y de los especiales 'Familias reales' y 'Hasta los 100 y más allá', en Antena3. Años antes, se dio a conocer por su colaboración en los programas de Andreu Buenafuente, donde interpretaba al 'Follonero'.