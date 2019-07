Así es la tele de pago de A3: Verbeke, los Javi, sin publicidad, sin fútbol y por 2,99€

Natalia Verbeke es la protagonista de una nueva serie que los espectadores de Antena 3 empiezan a ver en pequeñas campañas publicitarias. Promete ser un thriller impactante según su protagonista, pero las peripecias que tenga en 'El Nudo' solo las podrán ver los espectadores que formen parte de Atresplayer Premium. Es uno de los contenidos en exclusiva que Atresmedia prepara para su canal bajo demanda que acaba de presentar y al que se puede acceder por un pago de 2,99 euros al mes.

Por ahora no contará con deporte "por no ser un contenido exclusivo ni rentable ", según explica José Antonio Antón, director de programación Atresmedia Televisión y negocio digital, pero no se descarta en un futuro pensar en él. Lo que tendrá en su catálogo serán los preestrenos de títulos de la cadena, tanto de ficción como del talent estrella La Voz y otros formatos como 'Tu cara me suena'. De cara a la nueva temporada, los espectadores de una serie del grupo que se esté emitiendo en abierto no tendrán que esperar una semana para ver el siguiente.

Pero no solo del contenido ya conocido vivirá esta nueva apuesta de Atresmedia que ya existe desde noviembre pero es ahora cuando se enriquece. A día de hoy los suscriptores son 75.000. Según evolucione ese número se irán tomando decisiones. Por ahora todos disfrutarán junto a la serie protagonizada por Verbeke, que ya está en postproducción, de 'Veneno', que lleva el sello de Los Javi. Están en pleno proceso de guión "y se nos han saltado las lágrimas en algún momento", aseguran. Se trata de una serie sobre la vida y muerte de Cristina Ortiz-La Veneno para la que ya ha empezado el casting y prometen que habrá algún rostro muy famoso.

Dentro del abanico de contenido con el que quieren dotar a Atresplayer Premium a partir de septiembre el primer título en esclusiva que llegue será la serie 'Cuatro bodas y un funeral', basada en la película de éxito. Por ahora el contenido se podrá disfrutar sin publicidad. "Sin ninguna publicidad", pero dentro de unos meses puede que sobre la mesa estén propuestas "que no molestarán al espectador".

Atresplayer Premium ya empezó a andar con una oferta de contenidos solo de la television lineal. Javier Bardají, director general de Atresmedia asegura que "esta nueva propuesta nos va a permitir gestionar de una manera más eficaz y con mayores sinergias nuestra enorme capacidad de generar contenidos exclusivos".

Quizá si esto hubiera pasado hace unos años 'La casa de papel' hubiera sido uno de esos títulos que solo se podrían ver previo pago. O no... Antón aclara que hoy en día todos esos modelos de hacer 'caja' están contemplados porque un título "puede empezar a emitirse previo pago y luego pasar a la televisión en abierto unos meses después o venderse los derechos para que se vea en el mercado internacional a algunos países".

Sin duda el título que a día de hoy se ve en Netflix ha sido un gran negocio no solo para el profesor y su banda, sino también para la cadena, que lo tacha de 'un gran negocio'. Ahora le toca el turno a Verbeke y sus mentiras entre dos matrimonios o a la ficción de los Javis, que ya arrasan en Netflix con 'Paquita Salas'.

Antón asegura que se diferencian de otras plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime en que "no solo habrá series o películas" y el precio de Atresplayer Premium lo hace compatible "con cualquiera de ellas".