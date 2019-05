Adelántate: mira todas las actuaciones que competirán con Miki en Eurovisión

Eurovisión ya tiene a todos sus finalistas. El próximo sábado se conocerá el nuevo ganador de un certamen que este año se celebra en Tel Aviv después de que el año pasado ganara Netta. En esta segunda semifinal solo han podido votar los países que participan en ella más Alemania, Italia y Reino Unido. Los clasificados en la primera semifinal, celebrada el pasado martes, fueron: Chipre, Eslovenia, República Checa, Bielorrusia, Serbia, Australia, Islandia, Estonia, Grecia y San Marino. Hubo sorpresas al quedarse fuera Portugal y Bélgica. En la segunda final no ha habido sobresaltos entre los eurofans y se suman Macedonia del Norte, Países Bajos (favoritos de la semifinal), Albania, Suecia (otro favorito del certamen), Rusia, Azerbaiyán, Dinamarca, Noruega, Suiza e in extremis... Malta.

Miki conoce ya a todos sus rivales después de que 18 países han participado en esta segunda criba del certamen, celebrada en Expo Tel Aviv como la del pasado martes, pero mucho más competida y de mayor nivel, lo que se ha resuelto con la eliminación de Armenia, Irlanda, Lituania, Moldavia, Rumanía, Letonia, Croacia y Austria.

El representante español, que actuará en la segunda mitad de la final del próximo sábado 18 de mayo, ha ido realizando sus ensayos ante la mirada atenta de periodistas de todo el mundo, que se animaron a bailar y aplaudieron al ritmo de "La venda". La canción que representará a España en esta edición del festival generó un clima alegre entre los presentes, sorprendidos por la peculiar escenografía escogida por el equipo español.

Miki pasó directamente a la final porque España forma parte de esos países que se clasifican automáticamente, el Big Five. Otros tienen que pasar por las semifinales. Si la primera fue la más 'alternativa' hoy se enfrentaban muchos de los que ya tienen colgado el cartel de favorito. Así han actuado:

Macedonia del Norte y el canto a sus hijos

El emocional canto feminista "Proud" de Tamar Todevska ha arrancado numerosos aplausos. Su madre es cantante de ópera. La canción está dedicada a sus dos hijos.

Holanda, la favorita

El joven cantante Duncan Laurence representa este año a Holanda en el festival de Eurovisión, acompañado de una guitarrista española Carlota López. El holandés, que concurre con "Arcade", canción sobre una historia de desamor, se sitúa como favorito en las apuestas. Duncan de Moor es su verdadero nombre, tiene 25 años y se dio a conocer al público en 2014, cuando fue semifinalista del concurso de "La Voz" de Holanda. Está acompañado en el escenario de la guitarrista española Carlota Nuñez. Se sentó delante del piano y comenzó a crear la canción entre acordes, palabras y melodías, pensando en la historia de un ser querido que había fallecido cuando él era aún un crío.

Albania y la crisis migratoria

La albanesa Jonida Maliqi y "Ktheju Tokës" es la opción de este año para Albania. Desde finales de los 90 no ha parado de intentar representar a su país en el certamen. Su cara es muy conocida en la television albanesa. Es una alusión directa al tema de las crisis migratorias.

Suecia apuesta por el góspel y puede arrasar

Ha sido seis veces ganadora en Eurovisión. Este año toca luchar por el trofeo al sueco John Lundvik con su góspel "Too Late For Love", uno de los maridajes mejor cerrados de voz, melodía y puesta en escena.. Busca empatar a triunfos con Irlanda, el país que más veces ha ganado el certamen.

Rusia comparte escenógrafo con España

El ruso Sergey Lazarev, tercero en Eurovisión 2016, apuesta por una elaborada puesta en escena de espejos y juegos visuales y un tema de pretendida querencia épica, "Scream". Es un presentador muy famoso en su país. Su canción está entre las favoritas en las casas de apuestas. El año pasado no consiguieron pasar a la final. Este año comparte el escenógrafo con España.

Azerbaiyán y los brazos robóticos.

La catarsis discotequera "Truth", interpretada por una fuente de pura energía llamado Chingiz, es otra de las grandes apuestas del Festival. El año anterior no se clasificó y siempre lo habían hecho. Este no ha fallado. Es un enamorado del flamenco y sale acompañado de dos brazos robóticos.

Dinamarca y el punto naif

Leonora es patinadora profesional y a los 15 años se quiso dedicar a la música. Tres veces se han llevado el micrófono de cristal. Su punto "naif" de "Love is forever" se ha convertido en el contrapunto ideal del Festival.

Noruega quiere ser étnica

"Spirit In The Sky" y su fusión de "eurodance" y canto nativo de los noruegos KEiiNO ha devuelto al festival a los bailables años 90. Es un trío creado a propósito para Eurovisión. De alma étnica. El último festival lo ganó en 2015 y el abuelo de Fred, el rapero, es de Ayamonte, en Huelva.

Suiza recuerda a 'Fuego'

​El representate arrasó en Alemania, donde ganó un concurso de talento y fue el primer extranjero en hacerlo... y el más joven. Desde entonces su carrera ha sido imparable. Es modelo, tiene su marca de ropa y arrasó en el programa 'Mira quién baila'. Suiza es uno de los platos fuertes con el r&b de tintes mediterráneos e incluso flamencos de Luca Hänni con "She Got Me". Ha dado la energía que se esperaba de él, hasta quedarse cerca de alzarse como contrapartida masculina de Eleni Foureira con "Fuego".

Malta se clasifica in extremis

La vista y los oídos de este jueves también estaban muy pendientes de la maltesa Michela con "Chameleon", pop de moderna producción en el que ha jugado con los colores como principal motivo de su escenografía, mejor entonada en la voz que en la coreografía. Se clasificó in extremis como la décima y última de la noche. La representante acaba de cumplir 18 años. En 2017 intentó representar a Malta en el Festival, que ha estado en seis ocasiones en la fase final, siete con la del próximo sábado.

En esta edición de Eurovisión 2019 participan un total de 41 países, dos menos que en el festival de Lisboa 2018. Bulgaria no acudirá por motivos económicos y Ucrania ha rechazado la invitación tras una polémica surgida entre la cantante y el país. Junto a España se clasifican directamente para la final otros cinco países: el anfitrión (Israel), Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. Ya se conocen algunas:

Italia

Francia

​Israel

Alemania

Reino Unido