'Los Lobos' hoy han querido despedir a su compañero de manada con un mensaje emitido justo antes de que empezara el concurso 'Boom'. Junto a su presentador, Juanra Bonet, han aparecido muy emocionados, casi sin poder hablar, para despedir a su amigo y compaero José Pinto, que hoy ha perdido la vida por un infarto en su casa. El presentador ha sido el encargado de empezar un discurso en el que ha recordado "una noticia muy triste".

Uno a uno 'Los Lobos' han tenido unas palabras de cariño. Con las lágrimas en los ojos, y muy emocionados, Valentín ha sido el primero en hablar y le recuerda con "la mayor emoción y cariño. Solo mandarle un beso y un abrazo". Erundino, con la voz aún más entrecortada, le ha mandado un beso y un abrazo a la familia. Manu por su parte ha querido acordarse de sus seres queridos así como del "buen rollo que transmitía a todos alrededor porque siempre tenía un chiste y una canción". Alberto lo conoció menos, pero sacó la misma conclusión que todos los que hoy están dando sus condolencias, y son miles: "Era una maravillosa persona". "Le llevaremos siempre en el corazón. Buen viaje Jose", acaba Bonet.

El alcalde de Casillas de Flores, José Eloy Alfonso, explica que le llamó sobre las nueve de la mañana para que fuera a darle de comer a sus vacas ya que se encontraba mal. Posteriormente, el conocido concursante llamó a la médica del pueblo para que se acercara a su casa, y cuando esta llegó se lo encontró muerto sentado en un sillón, y certificó que la causa del fallecimiento había sido infarto, ha detallado el alcalde.

Durante 376 programas José Pinto participó tarde tras tarde en 'Boom' hasta conseguir un récord Guinness. A primeros de enero decidió abandonar el programa por motivos personales. La cadena decidió entonces repartir el dinero que tenían ya acumulando, adelantando así parte del premio. Sus compañeros siguen en el intento de ganar el mayor bote de la historia de la televisión.

Pinto ha sido un habitual de los concursos ya que antes de 'Boom' participó en 'Pasapalabra' y 'Saber y Ganar'. Emotivo ha sido también el mensaje de despedida de Jordi Hurtado, que ha sido muy claro: "Nos ha hecho una gran putada". Precisamente en 'Saber y Ganar' coincidieron 'Los Lobos'. Todo empezó por 'culpa' de Valentín. Pasaba un mal momento de salud y "pensé que estaba en un sitio chungo y tenía que agarrarme a una liana y mi pareja me dijo que hiciera un grupo para ¡Boom¡ porque era el momento... y cómo está saliendo", bromeaba la semana pasada en 'El Hormiguero'.

Al primero que llamó fue a Erundino, "que me pegó un baño en 'Saber y Ganar'". Luego llamó a otras personas que no pudieron, pero "me dieron el teléfono de Manu y se apuntó a la primera". Y al mismo tiempo veía concursar a José Pinto y le escribí una carta en la que le invitaba a participar "y me dijo que en cuanto acabara el concurso".