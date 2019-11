Boris y Félix se desnudan en MasterChef y Yolanda Ramos se lanza a la piscina

Los concursantes de MasterChef Celebrity se iban a las orillas del Duero para disfrutar de un spa en una lujosa milla de oro muy completa y rodeada de los mejores viñedos, pero no a descansar. Iban a competir en una definitiva prueba que convertiría a uno de ellos en semifinalista del programa, algo que no evitó que, antes de empezar a cocinar, disfrutaran de las comodidades del lugar.

Los concursantes aparecían al lado de una piscina al aire libre, tumbados en unas hamacas y con todo lujo de comida. Yolanda se sacaba el albornoz y metía un pie en el agua. "Vosotros tenéis muy muy vista una piscina particular, pero yo no la he visto nunca", aseguraba Ramos mientras se quedaba en bañador y metía un pie en el agua para comprobar la temperatura. La humorista se tiraba a la piscina sin pensarlo ante la atenta mirada de Tamara Falcó y Vicky Martin Berrocal. Ambas contemplaron atónitas los movimientos gimnásticos de Ramos dentro del agua.

Por otro lado, Boris Izaguirre y Félix Gómez, pasaban de la piscina y se tiraban en una camilla para recibir un masaje. Ambos, mientras disfrutaban del lujo, comentaban la reacción del actor en la prueba anterior: "Félix, es una idea horrible que te enfrentes a los jueces", recriminaba a Félix. "Pero yo no lo hago nunca", contestaba. "No puedes enfrentarte a ellos", repetía el colaborador. "Vale, no lo hago más", aseguraba Félix mientras se levantaban y ponían rumbo a la piscina.

"La casa de mis padres se parece mucho a esto", decía Tamara. "Esto es la bomba, y es gratis total", aseguraba asombrada Yolanda. Félix se sacaba el albornoz, se tiraba al agua y los compañeros decían "Halaaaa", asombrando el envidiable cuerpo del actor. La fiesta terminaba cuando el mayordomo les decía que ya estaba bien el descanso, y la prueba por equipos estaba apunto de comenzar.