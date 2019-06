El peor día para 'Los Lobos' en 'Boom': casi pierden el bote en el programa 1.000

El concurso '¡Boom!' de Antena 3 sigue batiendo récords. Con el de este martes el programa alcanza los 1.000 emitidos. Llegó a las tardes de la cadena y poco a poco ha conseguido colocarse como el más visto de la franja, teniendo enfrente al mismísimo 'Pasapalabra'. Sus concursantes, 'Los Lobos', tienen mucho que ver con el éxito. Las preguntas a las que se enfrentan cada día y que por ahora les alejan de los cinco millones de euros que tienen al alcance de la mano, también.

Más de uno de los 2,5 millones de espectadores de media que lo ven cada día sufre en su casa cada vez que ya los famosos José, Valentín, Manu y Erundino se quedan a falta de una pregunta para llevarse un bote que alcanza los 3,4 millones de euros , el más alto de la televisión en España. A ese dinero además hay que sumar el acumulado que tienen desde que llegaron al concurso, hace más de un año, y que asciende a más de 1.852.400 euros. Por tanto, el premio esta en más de 5,2 millones de euros para 'Los Lobos' (menos la parte que corresponda a Hacienda).

'Los Lobos' no quieren ni oír hablar de que van a ser millonarios, pero lo cierto es que en más de una ocasión lo han rozado. Como ese día en que se les olvidó que Gisele Bündchen ya no era la modelo mejor pagada del mundo, sino que ahora el ránking lo encabeza Kendall Jenner. No es la única ocasión en que una pregunta les juega una mala pasada. Sus rivales cada vez se lo ponen más difícil y si no fuera porque ellos suelen optar por tener más tiempo para sumar respuestas a favor, esta misma semana ya no formarían parte de la historia de '¡Boom!'.

Sin ir más lejos en la celebración de los 1.000 programas 'Los escapistas' llegaron pisando fuerte. Acertaron las cuatro primeras bombas y sumaron en la primera parte del programa 2.000 euros. 'Los Lobos' hicieron como siempre y también hicieron pleno. Cuarenta minutos después de empezar el concurso las bombas seguían sin explotar. "Está siendo el programa más emocionante desde hace tiempo", aseguraba Juanra Bonet, presentador del formato. Llega el momento de la bomba estratégica donde no acertar penaliza... y hubo que ir al desempate. Ya en la bomba clasificatoria los veteranos del programa consiguieron sus habituales 5.600euros (se embolsan en cada programa una media de 1.000 euros por cabeza) con 20 aciertos y solo dos fallos. En el turno de 'Escapistas' alcanzaron los 4.500 euros. No asaltaron el 'trono', pero lo rozaron.

Durante estos 1.000 programas cada día los concursantes del formato se enfrentan a unas 70 preguntas que elabora un equipo de doce personas que también se enfrentan al reto de no fallar. Montse Claros, productora ejecutiva de Gestmusic Endemol Shine Group, desvela a La Información que una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta el equipo que redacta las preguntas es poder verificar que la respuesta es válida. "Hay que llamar a varias fuentes oficiales para darla por verificada". Así, cada respuesta estaría respaldada por un catedrático, un doctor, la enciclopedia... "No sería la primera vez que una pregunta nace y cuando se intenta verificar alguna de las fuentes hace que muera".

En un concurso como '¡Boom!' las preguntas se mezclan entre actualidad, entretenimiento, tecnología, historia, curiosidades, ciencia, literatura, geografía, cine... También aparecen temas que se utilizan menos como cómic o la religión.

Claros reconoce que en más de una ocasión alguien le ha dicho qué preguntas se podrían hacer "y yo las anoto todas y se las envío al equipo". Pese a estar tantos años al frente de concursos, nunca estaría al otro lado de la cámara. Recuerda que el formato de mayor éxito en cuanto a peticiones para participar fue en su día 'Atrapa un millón'. "Se recibieron entre 200.000 y 300.000 llamadas para participar". Por ahora el mercado de los concursos no guarda ningún As en la chistera, por lo que parece que queda tiempo de seguir disfrutando de '¡Boom!' y de 'Los Lobos' hasta que la suerte les acompañe.