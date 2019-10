La broma entre Adara y El Cejas que termino en conflicto

Todo empezaba como un juego: "Vamos a esconderle los pepinillos al Diegui", decía Adara a sus compañeros con la intención de gastarle un broma a su compañero El Cejas. Sabía que los pepinillos son el alimento favorito de Diego para cenar, y eso haría que el concursante los buscase como loco por toda la casa y así pasarían un buen rato. "Dame mis pepinillos ahora mismo", exigía El Cejas.

Un pequeño juego que, pocos minutos después, terminaba en tragedia debido a otra brillante idea: "Ah, ¿sí? Pues me voy a robarle el antifaz", decidió Diego tomándose la revancha como algo serio. "Adara, ven a jugar, Adaraaaaaa…", provocaba El Cejas a Molinero. Una actitud que no gustaba nada a Adara y que provocaba que las risas se convirtieran en caras serias.

Mira también Adara y Pol mantienen la conversación más sincera y definitiva

Tras buscar durante un buen rato en antifaz para dormir sin éxito, Adara se rendía, se tumbaba en cama y empezaba a hablar: "No es normal que me haga las bromas así. Se están riendo de mí". "Tú las bromas las haces conmigo, pero no con gente como ellos", aconsejaba Joao a la exgran hermana intentando darle a entender que, si no son sus amigos, tendría que hacerle las bromas justas para no crear conflicto.

Adara le daba la razón al vidente y se preparaba para soltarle a El Cejas las confesiones más sinceras: "¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Yo he hecho una broma para reírnos, y tú para joder". "Eso no es verdad, qué pasa… ¿que solo podemos jugar cuando quieras tú?", recriminaba Diego.

La cosa no terminaba ahí y El Cejas empezaba a narrar los movimientos de Adara uno por uno sacando a la concursante de sus casillas. Un hecho por el que tenía que pedir perdón para no echar más leña al fuego.

Para terminar, a pesar de reconocer que El Cejas se había tomado la broma de los pepinillos de muy buena manera, la concursante le recriminaba: "Yo quise entrar en el juego y hasta le pedí pistas, pero él quería que me levantara de cama para buscarlo y se querían reír de mí".