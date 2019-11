La cantante Anitta confiesa sus planes en Madrid: "Salir y emborracharme"

Anitta, la artista brasileña con más seguidores en redes sociales acudía a divertirse al plató de 'El Hormiguero' con ganas de contar lo que nunca había contado en ninguna entrevista en nuestro país. La internacional cantante, que ya ha hecho colaboraciones con los artistas más importantes de los últimos tiempos, tiene también actualmente una serie sobre su vida en una de las plataformas de pago más conocidas de nuestro país y está de promoción.

"La serie es muy interesante. Por ejemplo, cuento cosas como que yo vivía en la calle del crimen. Siempre fui súper feliz", aclaraba la cantante. Pablo Motos le preguntaba si tenía ganas de volver a ver su propia serie y si hoy, aprovechando que está de entrevistas por España, sería el día de volver a echarle un ojo. Su respuesta no dejaba indiferente a nadie.

"Cuando termine el programa, voy a intentar ligar con alguien porque me han dicho que en España es el día de los solteros". Una contestación que dejaba sin palabras al presentador y para la que salían las hormigas sorprendiendo a la artista asegurando que ellas están solteras. "¿Has tenido novio español?", preguntaba Motos. "Sí, la primera vez que lo vi en España, yo no sabía hablar nada de español. Como tenía vergüenza por no saber prefería no hablar, hasta que dije… ¿cómo voy a comunicarme?, entonces, lo primero que hice al volver a Brasil fue buscar un profesor", aclaraba la cantante. "Quiero saber cientos de idiomas. Como me dijeron que tenía que aprender de Colombia entonces, me busqué un colombiano. Para aprender argentino, me busqué un argentino. Para aprender de Puerto Rico…", confesaba Anitta asegurando que había conocido a mucha gente con muchos idiomas diferentes. "Tengo mucha cultura y muchos acentos. Me falta China, que todavía no he tenido tiempo, pero me gusta mucho", remataba.

Pablo Motos retomaba la pregunta de qué iba a hacer la cantante en cuanto saliera del programa, y ella respondía: "En cuanto salga de aquí me voy de fiesta. Quiero salir y emborracharme". Anitta añadía que, sí consigue ganar el Latin Grammy al que está nominada por su nuevo disco, que se va a emborrachar de nuevo, y va a pensar en la cara de alguno que le dijo que no llegaría a ninguna parte. "Voy a decirle: estoy aquí, mira mi álbum". "Y después te vas a emborrachar", le preguntaba Pablo. "Si gano me emborracho para celebrarlo. Y si no, también".