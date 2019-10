Carmen Maura, a los que la acusan de machista: "Ya no se puede decir nada"

Ni dos minutos pasaban desde que una de las chicas Almodóvar más polémicas de los últimos tiempos, Carmen Maura, se sentaba en plató de El Hormiguero hasta que decidía meterse de nuevo en un charco.

Y es que, no hace tanto tiempo que la actriz comentaba que, por culpa del feminismo, llegaría un punto en el que “los hombres estarían tan acojonados, que las mujeres no podrían ni ligar”. Una controvertida frase que la ponía en el punto de mira y que hacía que, incluso, gente de su gremio se le echara encima.

Pues Carmen ha intentado arreglarlo. Y decimos intentado porque, a medida que iba hablando, a la propia actriz se le cambiaba el rostro al imaginarse que sus palabras podrían volver a ser malinterpretadas.

Mira también El golpe de efecto de Pablo Motos que ya utilizaba Jesús Hermida

Maura ha comentado a Pablo la ventaja que tiene el presentador de poder decir lo que quiera en su programa. “Te envidio porque últimamente no se puede decir nada. Yo me la cargo cada dos por tres”, ha añadido. Una sentencia que Motos no ha querido dejar pasar y que ha aprovechado para tirarle de la lengua contestándole a Carmen que ella también era muy libre, a lo que la actriz respondía con un: “Es que los jovencitos no saben la libertad que teníamos en los 80".

Pablo, consciente de que Carmen no estaba arreglando absolutamente nada, ha intentado quitarle hierro al asunto diciéndole que ya tiene una edad para decir lo que piensa y que él por eso la envidia. Un piropo para el que la actriz también tuvo respuesta: “A mí me dicen por la calle: “Claro, como tienes 74 puedes decir lo que quieras. Es que como soy una abuelita puedo decir lo que me dé la gana.”

Después de la publicidad, la exchica Almodóvar intentó quitarle hierro al asunto asegurando que ella siempre ha sido mala, que son los papeles que casi siempre ha interpretado porque le vienen que ni al pelo y, además, no le importa dejar salir su parte más golfa.