Visita sorpresa de Cifuentes a Sálvame: "Ser feminista es creer en la igualdad"

Cristina Cifuentes ha pisado el plató de Sálvame y lo ha hecho para entregar a Carlota Corredera su libro 'Hablemos de nosotras'. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado en pleno directo con una caja. Es una de las protagonistas de las once entrevistas que ha realizado la presentadora del programa de Telecinco para su obra que hoy se presenta. No se conocían pero "mi intuición me decía que te caía bien". Ambas han hecho una defensa del feminismo que significa "igualdad".

Cifuentes ha asegurado que "cuando una política va a un acto lo importante no es lo que dice sino su look. De un hombre jamás se comenta" y ha puntualizado que ya no es política cuando Kiko le ha querido dar las gracias por estar en directo en el plató porque "los políticos parece que les da alergia venir". Eso sí, cuando le han propuesto presentar un programa no se ha atrevido... "Lo iremos hablando", ha asegurado. Lo que sí ha confesado es que ve 'Sálvame' no "solo los informativos" y les ha felicitado por el trabajo realizado.

Carlota ha confesado que cuando Cifuentes dijo sí a la entrevista "di saltos de alegría". El libro ha tardado nueve meses en ver la luz y esta es una de las entrevistas en las que se ve a una Cifuentes "política, madre y esposa". Lamenta que no todo el mundo haya dicho sí a ser entrevistada para el libro porque se echaban para atrás cuando Carlota llamaba y decía que era la presentadora de 'Sálvame'.

Tiene dos motivaciones para escribirlo y una de ellas es su despertar feminista. Y precisamente Cifuentes, "una política de centro derecha también lo es y lo ha dicho". Pide Carlota que lean la entrevista de la exdirigente del Partido Popular sin prejuicios, como aceptó ella formar parte de este libro del que parte de sus beneficios irán destinados a una causa: la Fundación Soledad Cazorla que se hace cargo de becar a huérfanos de la violencia de género.

"Hay que perder el miedo a decir que somos feministas", dice Carlota y asiente Cifuentes porque "serlo es estar a favor de la igualdad". Cifuentes ha asegurado que "en un momento como el actual es importante hablar de lo que importa como lo que nos afecta a las mujeres". Conciliación, maternidad, igualdad, feminismo... de todo ellos hablan en ese capítulo en el que la expolítica muestra su otro yo.

Y Carlota ha concluido asegurando que "no vamos a avanzar si no damos la cara. El silencio no nos beneficia a ninguno. Hemos estado calladas durante siglos y no queremos quitar nada a nadie sí lo que nos corresponde".