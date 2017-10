Los 18 aspirantes que participarán en la primera gala de ‘Operación Triunfo’

Cuando quedan pocos días para que la Academia de ‘Operación Triunfo’ abra sus puertas, conocemos a los aspirantes a entrar en sus aulas. De los cerca de 10.000 que participaron en los castings realizados, 80 llegaron a las pruebas finales realizadas en Madrid y 18 han sido los elegidos. De ellos, solo 16 serán los privilegiados que entrarán en la Academia. Los espectadores podrán conocerlos este lunes a las 22:05 horas, en La 1, en el estreno de la nueva edición presentada por Roberto Leal. Desde este viernes, toda la información de los concursantes está ya disponible en la aplicación oficial del programa y en RTVE.es.



Los 18 aspirantes



Thalía, 18 años. Es de Malpartida de Plasencia (Cáceres), aunque vive con su familia en Madrid, donde se trasladaron para que pudiera seguir formándose como artista. Ha cursado 6º de Canto en el Conservatorio y 3º en la Escuela Internacional de Artistas Jesús Yanes. Compone y toca el piano desde los 7 años. En su adolescencia le influyó mucho la película ‘High School Musical’ y la serie ‘Glee’. Malú, Dani Martín, Little Mix, Lea Michelle e Il Volo son sus cantantes favoritos.

Alfred, 20 años, Prat de Llobregat (Barcelona), donde reside junto a sus padres. Cursa un Grado Superior de Música y el tercer curso del grado de Comunicación Audiovisual. Es músico y cinematógrafo. Viene de una familia de músicos, ha autoeditado tres discos y prevé estrenar un largometraje en 2018, del que también ha compuesto la banda sonora. Uno de sus cantantes favoritos es Michael Jackson.

Nerea, 18 años, de Barcelona, aunque reside en Gavá (Barcelona) junto a sus padres y su hermana mayor. Ha acabado Bachillerato este año y se ha presentado al examen de ingreso a la Universidad. Su intención, antes de ser seleccionada, era comenzar estudios de teatro musical. Toca el piano y le gusta componer. Le gustan Whitney Houston, Britney Spears y Beyoncé.

Roi, 23 años, natural de Santiago de Compostela, localidad en la que reside actualmente. Ha cursado el Grado Superior en Sonido, estudios que realizó para poder grabar y editar sus composiciones. Actualmente trabaja como guitarrista en una orquesta en Galicia. Le gustan Police, Michael Jackson y The Beatles, entre otros artistas.

Miriam, 21 años, de Pontedeume (A Coruña), donde vive con a sus padres. Realizó el bachillerato de Artes Escénicas y comenzó los estudios de Arte Dramático e Interpretación. Es cantante y actriz. Compone y toca la guitarra. Como cantante, ha dado diferentes conciertos, principalmente en Galicia. Entre sus artistas favoritos están Vanesa Martín, Malú, Tina Turner o Pink.

Raoul, 20 años, nacido en Montgat (Barcelona), donde reside con su familia, aunque también ha vivido en Ibiza, Madrid y Manchester. Uno de los mejores recuerdos de su adolescencia fue la primera vez que pisó un karaoke con 16 años. Ha realizado cursos de canto e interpretación. Ha trabajado de botones. Sus artistas favoritos son Beyoncé, Sam Smith y Amy Winehouse.

Amaia, 18 años, de Pamplona (Navarra), donde vive con sus padres y sus hermanos. Este año ha finalizado los estudios de bachillerato y está en el último curso del Grado Profesional de piano. Estudia piano desde pequeña, pero le gusta más cantar. También toca la guitarra, el ukelele, y un poco la batería. Entre sus artistas favoritos están Marisol y The Beatles.

Juan Antonio, 23, natural de Bilbao (Vizcaya), ciudad en la que reside con su mujer. Antes de ser seleccionado su intención era estudiar Integración Social porque le gusta ayudar a la gente. Actualmente alterna los trabajos temporales con ayudar a sus padres en el negocio familiar. Sus artistas preferidos son Vanessa Martín, Niña Pastori y Beyoncé.

Cepeda, 28 años, Ourense, aunque ahora vive en Madrid. Es diseñador industrial y trabaja en una ONG como captador. Toca la guitarra de oído, aprendió observando cómo tocaba su padre y con videotutoriales. El estilo musical que más le gusta es el punk-rock americano. Sus artistas favoritos son Antonio Orozco, India Martínez y Pablo Alborán, entre otros.

Mireya, 20 años, natural de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde reside con sus padres. Es modelo y ha ganado diversos certámenes de belleza. Está finalizando estudios en Peluquería y un máster en Maquillaje, pero a lo que quiere dedicarse es a la música. Trabaja a tiempo parcial en el bar de sus padres. Sus artistas favoritas son Malú, Pastora Soler y Niña Pastori.

Mimi, 25 años, Madrid. Se ha criado en Huétor Tájar (Granada) y actualmente vive en Madrid con dos amigas. Es bailarina y coreógrafa. Como bailarina ha trabajado en China y Los Ángeles con artistas conocidos como Chris Brown, Miguel Bosé o The Baseballs. Compañeros que trabajaron con ella fueron los que la animaron a cantar. Entre sus artistas favoritos están Lady Gaga, Beyoncé, Black Eyed Peas y Amy Winehouse.

Joao, 21 años, natural de São Paulo (Brasil), pero cuando tenía 11 años su familia se mudó a España. Primero vivieron en Ourense y actualmente residen en Madrid. Es animador turístico y cantante. Jugó en la Selección Gallega de Hockey sobre hierba en la categoría sub-18. Sus artistas favoritos son Sam Smith, Bruno Mars, Anitta y Beyoncé.

Ricky, 31 años, Palma de Mallorca (Mallorca), donde vive con su madre. Es licenciado en Comunicación Audiovisual y tiene un Máster en Creatividad y Guiones. Ha recibido formación en canto, interpretación y baile. Actualmente hace teatro musical y trabaja como cantante en una empresa de espectáculos. Le gustan Travis Garland, Leroy Sánchez y Robbie Williams.

Agoney, 21 años, natural de Adeje (Tenerife), donde reside con sus padres. Toca la trompeta desde los 6 años y ha participado en diversos videoclips. Estudió bachillerato en Artes Escénicas y actualmente es cantante en un hotel de Tenerife. Sus artistas favoritos son Queen, Whitney Houston, Rachelle Ferrell y Muse.



Marina, 19 años, natural de Montequinto (Sevilla), donde reside con su madre y su hermana. Ha cursado primero del Grado Superior de Música con especialización en viola, instrumento que toca desde pequeña. También toca el piano y el ukelele. Ha sido profesora particular de viola y música. Entre sus artistas favoritos están Andrés Suárez, Adele, Miley Cyrus y Christina Aguilera.

Ana, 23 años, natural de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), aunque vive con su novio en Madrid. Ha cursado estudios en el Conservatorio durante 8 años de flauta travesera. Ha trabajado como asesora de perfumería, camarera y actriz de musicales. Sus artistas preferidos son Luis Miguel, Juan Luis Guerra y Michael Bublé.

Aitana, 18 años, natural de Barcelona, pero reside con sus padres en Sant Climent de Llobregat (Barcelona). Acaba de finalizar el bachillerato de Artes y tiene previsto estudiar la carrera de Diseño si no entra en la Academia. Toca el piano. Se dio cuenta de que podía cantar cuando interpretó “We are the world” con 12 años en el colegio. Sus artistas favoritos son: James Blunt, Meghan Trainor, Mecano y One Republic.

Mario, 21 años, de Madrid, donde vive con sus padres. Estudia Periodismo y le gustaría ser presentador de televisión. Es profesor de baile y zumba en un colegio. En ocasiones colabora como cantante en el grupo rockero de su padre. La película que más le gusta es ‘Dreamgirls’, por Beyoncé. Sus artistas favoritos son James Arthur, Beyoncé y Jennifer Hudson.