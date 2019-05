De 'Supervivientes' a Getafe: 'Azúcar Moreno' actuará en las fiestas patronales

Las hermanas Toñi y Encarna Salazar relatarán esta noche en el plató de 'Supervivientes' las razones por las que al final decidieron abandonar el reality de Telecinco. Después de tres semanas de concurso, las Azúcar Moreno no han sacado fuerzas para seguir concursando en el reality que las ha puesto de nuevo en el foco mediático. Ahora el ayuntamiento de la localidad madrileña de Getafe acaba de confirmar que el grupo se suma a las fiestas patronales y actuarán en la Plaza de la Constitución el próximo sábado 8 de junio "en un gran concierto en el que no faltarán sus grandes éxitos" dentro su gira 35 aniversario.

Mira también Violeta desvela por qué ha estado ausente en Supervivientes y rompe con su novio

El pasado domingo, durante la Conexión con Honduras, presentado por Jordi González, las dos hermanas confesaban que la decisión estaba tomada y que abandonaban el concurso de 'Supervivientes'. Ahora vuelven a activar su gira a la espera de una posible sanción económica por parte de la organización del programa. Se van a la par. El día que tuvieron que saltar del helicóptero vimos a una Encarna miedosa apoyada en todo momento por su hermana para que diera el paso definitivo para poder estar en la isla. Según pasaban los días ninguna de las dos ha tenido ánimos para la otra y al final han decidido irse a la vez.

Un decisión que ha tenido que ser muy meditada porque tanto Encarni como Toñi, expresaban sus sentimientos: "Estamos tristes pero hemos tomado esta decisión en firme. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas y no encontramos la forma de entrar en el juego. Lo sentimos por la audiencia, la productora y el programa, pero cuando no puedes, no puedes". De esta manera transmitían a Jordi González y a todos los colaboradores del programa su decisión de abandonar el programa.

Las Azúcar Moreno no han soportado la presión, la falta de comida ni el dormir mal y todo esto les ha pasado factura. Lo cierto es que todo parece que ha sido un bajón que han tenido estos últimos días, porque anteriormente las veíamos muy bien al lado de su amiga Isabel Pantoja. Las tres juntas y con la compañía de Chelo cantaban y bailaban en la arena, en el agua y en todos los sitos habidos y por haber en Honduras. Hicieron un grupo muy bueno que se acompañaban tanto en las buenas como en las malas, pero parece que desde el primer momento que se reorganizaron los grupos en el concurso, Toñi y Encarna no han sabido llevar igual de bien la dureza del concurso.

En redes sociales, muchos se han mostrado muy críticos con la decisión que han tomado las cantantes y otros han mostrado su queja por quedarse sin poder ver la evolución de las hermanas Salazar en un reality que muestra todas las facetas posibles de cada uno. Todavía hay quién se pregunta si lo que querían era salir para ver a Miki en Eurovision. ¿Os acordáis de su actuación? También tuvieron algún que otro problema...