Frases del debate | Sánchez: "Nunca he pactado con los independentistas"

Pablo Casado, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera han ido llegando a la sede de Atresmedia para el segundo asalto tras el debate de ayer en RTVE. El candidato a presidente de gobierno por el PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el último de los candidatos en llegar. Lo ha hecho con traje azul y corbata granate, al ser preguntado por la prensa si estaba dispuesto a debatir, se ha limitado a responder : "A eso hemos venido".

El candidato del PP, Pablo Casado, ha saludado a un grupo de funcionarios de prisiones que se manifestaban ante la sede de la cadena. Ha llegado acompañado de su esposa, Isabel Torres y ha optado por un traje azul y corbata granate. Llega "a tope". El candidato a presidente de gobierno por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el segundo de los candidatos en llegar y lo ha hecho en taxi. Había que hacer un gesto hacia la familia del taxi", aseguraba. Es el único que no lleva traje. El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido el primero el llegar y lo ha hecho con un traje y corbata azul. Todos llegan dispuestos a salir ganador después de la jornada de ayer en la que ninguno despuntó. Estas han sido sus mejores frases.

Pablo Casado: "Sánchez se ha convertido en una muñeca rusa"

- "Nadie nos pregunta por los pactos porque somos los únicos del plató que no ha pactado con el señor Sánchez"

- "Por culpa de estos partidos que están aquí España lleva en la mayor inestabilidad"

​-"Nunca han mandado tanto en España los independentista y batasunos como ahora"

-"Aquí el mayor mentiroso es el señor Sánchez"

-"Usted tiene las manos atadas. Es un rehén"

- "Sánchez se ha convertido en una muñeca rusa, en una matriosca, en la que están Podemos, JxCat, ERC y Bildu"

- Y le ha lanzado una advertencia a Sánchez sobre lo que le puede pedir a cambio del voto el líder de la izquierda abertzale: "Otegi es una persona experta en secuestrar"

- Cuando Sánchez ha asegurado que es mentira su pacto con los independentistas Casado ha dejado una pregunta en el aire: ¿Y Pedralbes qué fue, una jornada de picnic?" (en referencia a la reunión que Sánchez mantuvo con el presidente catalán, Quim Torra, en Barcelona, el 20 de diciembre de 2018)

Pablo Iglesias ha llegado en taxi

- "Vamos a ver quien gana las elecciones. Quien entra en la curia como papa acaba saliendo como cardenal"

- "Las elecciones no van de vencer sino de convencer. Mira Arrimadas en Cataluña y Susana Díaz en Andalucía. Ganaron y no formaron gobierno"

- "Estamos dispuestos a formar gobierno con el partido socialista pero no entiendo por qué no aclara Sánchez si puede llegar a un acuerdo con Ciudadanos"

-"Antes de hablar de ministerios hay que acordar un programa"

-"Los espectadores se merecen un debate sin insultarnos. No hace falta llamarnos mentirosos los unos a los otros".

-"Si nos preguntan por empleo no hay que hablar de Torra"

Pedro Sánchez: "Las mentiras entre el señor Casado y Rivera vuelan y cada vez se parecen más"

- "No está en mis planes pactar con un partido que quiere poner un cordón sanitario al PSOE"

- "Si suman las dos derechas con la ultraderecha harán en España lo que hacen en Andalucía y es importante concentrar el voto en el PSOE"

-"Las mentiras entre el señor Casado y Rivera vuelan y cada vez se parecen más entre ellas y con las de Vox"

-"Yo no he pactado con los independentistas, es mentira, es falso. Usted podrá repetir mil veces una mentira pero es falso. Falso es falso, no es no y nunca es nunca"

-Cuando recibe su tesis encuadernada de manos de Albert Rivera Sánchez saca otro libro "Yo para usted tengo aquí otro libro, el de Abascal"

- Sánchez se ha comprometido con los dos millones de autónomos que hay en el país a hacer que "coticen por los ingresos reales que tengan"

-"El PP quiere retornar a la ley del aborto del siglo pasado"

-"Hay 11.000 agresiones sexuales al año en España y cuando no es un sí es un no por mucho que digan las candidatas del PP"

-"Se están haciendo las listas negras en Andalucía con los datos de las personas que trabajan para prevenir la violencia de género en la Junta"

Albert Rivera : "He traído su tesis, un libro que no ha leído antes"

- "El señor Sánchez está gobernando con los que quieren liquidar el país"

- "En una emergencia nacional como esta los españoles deben saber que tiendo la mano al señor Casado para tener un solo escaño más que Sánchez e Iglesias"

-A Iglesias después de que el líder de Unidas Podemos dijera que no hacía falta insultarse los unos a los otros llamándose mentirosos: "Usted que es, ¿el árbitro?"

- "El señor Sánchez nos quiere tomar el pelo a todos los españoles"

- "He traído su tesis, un libro que no ha leído antes"

- "No quiere que digamos que pactó con los independentistas o que tiene una tesis que es mentira"

-"No deja de mentir, es un fake"

- Rivera defendió que el mercado laboral actual está "obsoleto" y que hay que cambiarlo y establecer un contrato único

- "Preparen el bolsillo que como llegue Sánchez les va a meter la mano en el bolsillo"

- "En los primeros 100 días de gobierno suprimiremos el impuesto de la muerte"

-"Estamos en el 2019 y no en el 1985 y entiendo que a un partido conservador como el PP le cueste avanzar en el tema del aborto"

-"Casado dijo que no quiere regular la eutanasia y yo sí. El dolor no entiende de ideologías y me ha pasado con mi abuela, que murió de cáncer. Señor Casado, rectifique. Es un derecho elegir la muerte digna"