Frases del día | Rivera: "El silencio que se oye es el silencio cómplice de Sánchez"

Poco después de las 20:50 horas de la noche comenzaron a llegar a Prado del Rey los candidatos a la presidencia del Gobierno que esta noche se han enfrentado en el debate electoral a cuatro organizado por RTVE. El primero en llegar ha sido el líder del PP, Pablo Casado, que iba acompañado por su esposa. 13 minutos después llegó el candidato de Cs, Albert Rivera, quien no estaba acompañado en el momento de bajarse del coche. Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez llegó a las 21.09 horas. Estaba acompañado por su jefe de gabinete Ivan Redondo. El último en llegar a las 21.17 horas fue el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Todos estaban dispuestos a debatir y estas han sido sus mejores frases.

Rivera abre el debate en RTVE pidiendo la dimisión de Rosa María Mateo

- "Estamos aquí de milagro porque Sánchez ha intentado evitar que la tele pública haga un debate para todos. Esta casa no es suya sino de todos"

- "Pido la dimisión de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, por intentar impedir la celebración de este espacio electoral"

- Ha insistido mucho en sus descalificaciones contra Sánchez por colocar "a dedo" a Rosa María Mateo y a otros 500 cargos públicos, citando, entre ellos, al responsable del CIS o de Correos.

- "El señor Sánchez quiere indultar a sus socios independentistas que han dado un golpe de Estado"

- "Los discursos de la izquierda y derecha son viejos"

- "Sánchez coloca a su amigo al frente de Correos para que cobre 200.000 eurazos y no sabe pegar un sello"

-"Pedro Sánchez y Pablo Iglesias les van a meter la mano en la cartera"

-"El milagro del PP está en la cárcel" dice Rivera con una foto de Rato en el momento en el que el policía le mete en el coche.

- Rivera, en el bloque económico del debate electoral, también ha criticado a Casado por olvidarse, entre otras cosas, de la mayor subida de impuestos del PP con Cristóbal Montoro "o de los incrementos del IVA o del IRPF".

- "Si no nacen hijos no pagamos las pensiones y quiero ser el presidente de las familias"

-"Escuchando a Sánchez parece que todas las familias que nos ven les debe sobras el dinero"

- "Sánchez, baje del Falcon y aterrice porque lo que dice no se corresponde con la clase media española, que aún sufre la crisis"

- "No sea carca señor Sánchez (por rechazar la gestación subrogada) ¿usted decide por las mujeres o deciden las mujeres adultas libremente?"

-"Se me saltaron las lágrimas cuando vi que en mi país daban un golpe de Estado"

-"A mi me duele España y al señor Sánchez no le importa y es capaz de hacerse una foto con Torra y hacer lo que haga falta para llegar al poder".

-"Quiero un presidente que no se arrodille ante los independentistas"

- "Usted es el de la tesis de mentira" dice Rivera a Sánchez. El presidente del gobierno insiste en que tanto Casado como el líder de Ciudadanos mienten.

- "Es una emergencia nacional mandar a Sánchez a la oposición"

- "¿El señor Torra ahora es el Obama de la política?" le pregunta a Sánchez

- "Quitar lazos amarillos no es crispar sino hacer algo decente con lo que están haciendo en mi tierra"

- ÚLTIMO MINUTO: "El silencio que se oye es el silencio cómplice de Pedro Sánchez y el del que heló la sangre cuando los separatistas quisieron romper Cataluña, y es el silencio de una familia que no puede tener hijos y de un autónomo que resignado baja el cierre por última vez ,y el silencio de una pensionista que ve una irrisoria subida de 0,25 euros, y el silencio en Rentería de los demócratas. Lo oyen... es el silencio. Vamos a votar y vamos a ganar y vamos ciudadanos vamos España"

Iglesias: "Votenos y si fallamos, no nos voten nunca más"

- "La televisión pública no puede ser el brazo mediático de ningún medio"

- "Un debate así es más importante que los carteles que colgamos"

- "Por respeto a la gente deberíamos responder a lo que nos preguntan".

- "La gente no es idiota y nos está viendo ahora y sabe lo que es pagar impuestos"

- "Me conforme con que el próximo gobierno cumpla alguno de los artículos de la Constitución"

-"Me duele España cuando veo los índices de pobreza" (responde a Casado)

- El líder de Unidas Podemos ha pedido a Sánchez aclarar si pretende pactar con Ciudadanos tras las elecciones del 28 de abril, ante lo que éste ha replicado que Albert Rivera ya ha dicho que no pactará con los socialistas. "Ya, pero el señor Rivera dice una cosa un día y otro día otra", responde

-"Cada vez que se habla del indulto es como si el señor Marchena estuviera en un juicio farsa y esperemos"

- "Un gobierno PSOE con Ciudadanos sería de derechas e incapaz de afrontar los retos sociales. Ojalá el partido socialista lo descarte"

- "No se puede decir que se han limpiado las cloacas"

-ÚLTIMO MINUTO: "Hay gente que nos ve y cree que la política no sirve para cambiar nada, pero... ¿Si la política no sirviera para cambiar nada, por qué las empresas energéticas se gastan tanto dinero en tener a políticos en sus consejos de administración? ¿Por qué se compraron a José María Aznar y a Felipe González? La política sí sirve y hemos cometido muchos errores pero hemos demostrado que no nos compra nadie y por eso nos montaron las cloacas. Les pido a los que piensan eso que nos den una oportunidad para estar cuatro años en el gobierno y si luego no conseguimos cambiar nada, no nos vote nunca más"

​Pedro Sánchez llama a hacer el 28A una "enorme moción de censura"

- Ha planteado que la disyuntiva del próximo 28 de abril es "si queremos que España siga avanzando o retroceda"

- "Según la derecha iba todo maravillosamente bien hasta que los malvados socialistas presentaron la moción de censura"

- "En 403 ocasiones han bloqueado iniciativas buenas para la gente PP y Cs y por eso aprobamos Real Decretos Leyes"

- "Se olvidan que cuando gobernaban en mayoría absoluta aprobaron un real decreto que amnistiaba a los políticos corruptos"

- "Señor Casado, diga a sus candidatos que 'no es no' y cuando una mujer no dice sí es no. Cuando se sienten coaccionadas no pueden decir no y ahí está el caso de las manadas"

- El líder socialista ha invitado a Casado a "decir a sus amigos ausentes de la ultraderecha (en referencia a Vox) que el vientre de una mujer no es un taxi". A continuación, se ha dirigido al líder de Ciudadanos. "Y a usted señor Rivera le digo que el vientre de una mujer no se alquila"

-"Cuando habla el señor Casado todo son mentiras". El presidente del Gobierno ha pedido esta noche un "detector de verdades" para rebatir "las mentiras" de los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, en materia económica.

-"Soy español y me siento muy orgulloso de ser español"

-"No despisten señores de la derecha porque la moción de censura fue por la corrupción del Partido Popular"

-"Me hice famoso con el no es no y lo vuelvo a decir. No habrá con un gobierno socialista ni un referéndum ni independencia ni quebrantarán la Constitución española"

- "Para hacer lo que dice primero tiene que ganar las elecciones señor Casado"

- "La sede del PP en la calle Génova era como el gran bazar de la corrupción"

-ÚLTIMO MINUTO: "Las persona no elegimos el país donde nacemos ni el color de piel o sexo pero en democracia podemos elegir entre un país con más justicia social o desigualdad y limpieza política o corrupción o crispamiento. El próximo 28-A los españoles estamos convocados a decidir qué país queremos. Yo pido el voto a los jóvenes para el futuro y a las mujeres por la igualdad y el respeto y a los mayores por la seguridad y a todos por la convivencia. Hace días presentamos una moción que hizo historia y les pido que le próximo 28 de abril hagamos moción contra la desigualdad y crispación. Apostemos por una España que avance en convivencia y la limpieza"

Casado: "Pedir el voto es un acto de confianza, como preguntar a quién deja las llaves de su casa"

- "Se ha llegado a este punto a causa de una moción de censura que quitó al PP del poder cuando estaba creando empleo y bajando impuestos y llevando a los "golpistas" catalanes al banquillo".

- "Quizás por eso Torra y Otegi apoyaron la moción de censura y quizás, por eso, le volverán a apoyar si suman"

- "España ya no va bien"

-"Cuando entran los socialistas por la puerta el empleo sale por la ventana"

- Casado dice a Sánchez que tiene "cara dura" y "desfachatez" por arrogarse una revalorización de las pensiones que, ha subrayado, fue aprobada por el Gobierno del PP y a la que el PP "votó en contra".

- El presidente del PP ha criticado que Sánchez se permita "dar lecciones de política social" cuando su partido, el PSOE, sumió a España en una grave crisis económica que generó "tres millones y medio de parados".

- "No tenga ese cuajo para venir aquí con cifras falsas"

- "Los que quieren romper España tienen a Sánchez como su candidato favorito"

- "No voy a aceptar lecciones de honestidad de un partido como el suyo"

-ÚLTIMO MINUTO: "Quiero pedirles humildemente su voto, consciente de que pedirlo es el acto de mayor confianza en una democracia. Es como preguntarle sobre a quien va a confiar la educación, la sanidad o las pensiones o a qué vecino le da más garantías para dejar la llave cuando sale de vacaciones o deja a sus hijos si sale de urgencias. Pero lo hago con convicción de llevar el mejor programa y ser el líder del partido que mejor ha hecho por los españoles cuando ha gobernado. Quiero ser presidente de todos. Quiero crear empleo y bajar impuestos y mejorar pensiones y garantizar la seguridad, libertad y unidad. Pido el voto para ser útil a su familia y servir a España. Hay que unir esfuerzos en torno al PP. Somos un valor seguro"