Desmadre en 'GH VIP': "Nos vamos a liar unos con otros"

Los concursantes hacían suyo este mismo fin de semana el famoso refrán que tanto repite Jordi González de que “la noche es la mejor parte del día”, y se volvían locos en una fiesta temática que, realmente, no tenía un tema concreto. Para ello, gran parte de los habitantes de la casa se vestían con monos de licra y se llenaban de flores como si de un homenaje sin sentido a la primavera se tratase, y se disponían a pasárselo como nunca.

“Eso sí, no os quejéis de la fiesta por si acaso”, pedía Adara a sus compañeros siendo consciente de que la fiesta no tenía mucho sentido pero era una fiesta, y punto. Una celebración en la que se lo pasaron en grande y en la que, según iban pasando las horas, iban quedando menos participantes. “Un fiestón, eh. Imagínate. Nos vamos a liar unos con otros”, ironizaba el Maestro Joao viendo el éxito de la fiesta. El mismo que, pocos minutos después, abandonaba el salón y se iba a una habitación en la que se encontraba una de las concursantes más fuertes de esta edición, Mila Ximénez, que fue una de las pocas a las que no le apetecía disfrutar del evento y, desde que entraba la noche, se negaba a entrar en el juego de celebrar por celebrar.

Mientras Mila Ximénez y le Maestro Joao se quejaban tumbada y sentado en una de las habitaciones, el resto de la casa disfrutaba de la particular fiesta bajo la atenta mirada de los más mayores del concurso. “Kiko lo que quiere es quitarse los tres puntos que le van a caer”, comentaba Mila mientras Kiko Jiménez hablaba con Adara en el salón de la casa más famosa de la tele. Una afirmación que repetía sin ningún pudor cuando entraba Adara por la puerta del cuarto a coger una chaqueta. “¿Qué, Adara, estabas hablando con Kiko? ¿Sabes que quiere librarse de los puntos?”. “Ya.”, contestaba la exparticipante de 'GH anónimos' para, acto seguido, volver al salón y continuar con la fiesta.