El Errejón más canalla: grafitis, policías y… ¿un baño en la Cibeles?

Iñigo Errejón se convertía en el segundo candidato para el 10-N en pasar por el plató de Pablo Motos y el presentador, una vez más y como ya viene siendo habitual cada vez que lo visita un político, se mostraba implacable en la primera parte de la entrevista. Ahora bien, una vez terminada la parte más densa, empezaban las preguntas más canallas.

Salían Trancas y Barrancas dispuestas a hacerle a Errejón las preguntas que Pablo no se había atrevido a formular, y el líder político aseguraba que estaba dispuesto a contestarlas... y así fue.

La primera de ellas tenía relación con su antigua compañera de partido, Manuela Carmena, y la edad de ambos. “¿Es verdad que Carmena te ha dado comida en algún táper?”, preguntaba Trancas. “Sí, me ha dado fabada, un pollo guisado con patatas que estaba buenísimo... Si me preguntas si me ha cebado como un cerdo, te digo que sí”, respondía Errejón entre carcajadas.

Pero las preguntas más interesantes estaban por llegar. Las hormigas le hacían tres cuestiones a las que solo podía responder con un sí o un no, y el político casi lo conseguía. “¿Alguna vez ha corrido delante de la policía?”. “Delante, alguna vez sí”, confesaba Errejón. “¿Alguna vez has pintado algún grafiti?”, proseguían las marionetas con respuesta afirmativa por parte del político, a pesar de confesar que no se acordaba muy bien que había dibujado.

Llegaba la última de las cuestiones, y Barrancas le preguntaba si, en caso de ganar las elecciones, se mudaría de su piso en el centro de Madrid a una casa o a un chalet. “Me gusta vivir en el centro, así que, en principio no pienso comprarme ningún apartamento”. “Y, sobre todo, porque aunque no tengas piscina puedes bañarte en la Cibeles, ¿no?”. “Bueno, sí, no lo descarto”, respondía Errejón entre carcajadas antes de finalizar el juego.