El regalo que todos los años hace Antonio Resines a Maribel Verdú

Maribel Verdú llegaba dispuesta a divertirse en El Hormiguero y, sobre todo, en la sección de su amigo, el también actor Antonio Resines. Un buen rollo patente durante todo el tiempo que duró la entrevista, y que sirvió para que ambos actores estuvieran tan cómodos que llegaran a confesar a Motos algo que no habían contado hasta el momento.

“Oye, me he enterado de una cosa…”, confesaba Pablo a la pareja de actores. “Y es algo que tú le regalas a ella todos los años desde hace mucho tiempo”, continuaba el presentador. Maribel se sonrojaba y Resines sonría con cara de saber qué era lo que Motos estaba a punto de contar. “¿Cada 2 de octubre le mandas rosas rojas a Maribel Verdú?”, preguntaba a Resines.

El actor, que tiene una sección en esta temporada en El Hormiguero, pedía inmediatamente que le dejaran explicarse. “Sí, porque no me cuesta mucho y, como somos muy amigos…”. Una tradición que viene de lejos. “Coincidimos hace una muchos años trabajando y es una cosa que ella le gustó cuando lo hice por primera vez, y ahora lo hago siempre”. Una revelación que no hacía más que confirmar la buena relación que aseguraron tener esta pareja de actores nada más sentarse juntos en la mesa del plató.

Por supuesto, las hormigas no podían dejar pasar la oportunidad de indagar más en el asunto y se lanzaban a preguntar: “¿Empezaron por cariño o por disculpa?”. Una pregunta con la que Maribel se moría de la risa, a pesar de que Pablo intentó evitar la respuesta porque entendió que era comprometida con un seco: “Venga, va, vamos a seguir”. Maribel había ido más sincera que nunca y estaba dispuesta a darle respuesta a las curiosidades de Motos, por eso dijo: “No, no, no, por cariño, por cariño. Empezó por cariño.”.