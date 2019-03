La estrella de 'Juego de Tronos' Sophie Turner desvela el final de la serie

Los fans de ‘Juego de Tronos’ ya cuentan los días para el estreno de la última temporada de la galardonada serie, que tendrá lugar el próximo 14 de abril. El desenlace de esta saga constará de seis capítulos que desvelarán el misterio de todos sus personajes. Uno de ellos es Sansa Stark, encarnada por la actriz Sophie Turner, quien no ha podido contenerse a la hora de revelar el final de la serie.

La actriz ha hecho un ‘spoiler’ en toda regla sobre el final de la octava temporada a su grupo de amigos, y lo ha reconocido en una entrevista concedida a la revista ‘W Magazine’.

“Soy muy mala guardando secretos. Creo que las personas ya no me cuentan más cosas porque soy incapaz de callármelas. De hecho, ya he contado el final de ‘Juego de Tronos’ a algunas personas”, asegura.

Turner no desveló exactamente a quién se lo dijo, pero añadió que se trata de gente "a la que conoce", concretamente, gente que sabe que “guardarán el secreto"."Le dije que si querían saberlo se lo diría", detallando que en ningún momento la ingesta de alcohol tomó parte del asunto. Turner no desveló más detalles a la revista.

Habrá que esperar a su estreno en abril para un final en el que ha tenido importancia España. Esta última temporada, al igual que en varias de las anteriores, la serie más mediática de la actualidad ha elegido nuestro país para rodar alguna de sus escenas claves.

En anteriores entregas, se filmó en lugares tan distintos como Girona, Sevilla o el País Vasco. Con esta apuesta, España ha logrado atraer a algunas de las más grandes superproducciones televisivas de los últimos años, como 'The Crown' o 'Penny Dreadful'.