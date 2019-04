Hay vida más allá de 'Juego de Tronos': otras series para ver esta Semana Santa

Para quien no se conforme con el comienzo de la última temporada de "Juego de tronos", las vacaciones de Semana Santa son un buen momento para conocer series nuevas y retomar historias ya conocidas de las que se estrenan segundas y hasta terceras temporadas.

Para los amantes del "sillón y manta" en vacaciones (y de no despegar los ojos de la tele durante horas), Netflix propone series completas como "Tabula rasa", un thriller con pinceladas sobrenaturales que trata la vida en bucle de una mujer amnésica desde que sufrió un accidente, que solo recuerda lo anterior a ese momento y que comienza cada día de cero.

HBO tiene disponible desde el 10 de abril "Fosse/Verdon", la biografía de Bob Fosse y su pareja creativa y sentimental Gwen Verdon, la mejor bailarina de Broadway de todos los tiempos, a los que dan vida Michelle Williams y Sam Rockwell. Una miniserie que narra cinco décadas de la vida de la pareja, en la que también se exploran los entresijos del mundo del espectáculo.

También en HBO se puede ver la segunda temporada de "Killing Eve", con Jodie Comer y Sandra Oh en los papeles de la asesina psicópata Villanelle y la agente del MI5 Eve Polastri y su juego mortal del gato y el ratón, y desde el 9 la nueva sugerencia de Calle 13, "The Enemy Within" donde una exagente de la CIA que cumple condena es reclutada para capturar a un peligroso criminal

Filmin recupera la serie de la BBC "Informer", nominada al BAFTA como mejor serie dramática que gira alrededor de la amenaza terrorista global.

Los fans de tramas cosnpiratorias disfrutarán con la primera temporada de "The looming tower" (Amazon Prime), ambientada a finales de los años 90 cuando Osama Bin Laden y Al Qaeda empezaban a ser una creciente amenaza y la rivalidad entre el FBI y la CIA pudieron estar detrás de la tragedia del 11-S.

Aunque "Westworld" (HBO) comenzó a emitirse en 2016, llega ahora la segunda entrega de la serie ambientada en un parque temático futurista que se inspira en un Lejano Oeste habitado por androides. Con Ed Harris, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright o Anthony Hopkins en el reparto, "Westworld" cambia de rumbo cuando los robots se desvían de las secuencias programadas por los informáticos y van por libre.

Entre las españolas, FOX propone recuperar las 4 temporadas de "Vis a Vis", la historia de una chica a la espera de juicio que trata de sobrevivir en una cárcel de mujeres, y si se trata de pasar un buen rato con las peripecias de unos padres primerizos, en Movistar+ está "Mira lo que has hecho", con dos temporadas para ver casi de una vez porque los episodios duran 30 minutos.

Recién estrenada, otra propuesta cómica de Movistar+, "Justo antes de Cristo", protagonizada por Julián López en el papel de Manio Sempronio, un acomodado patricio del año 31 a.C. que mata sin querer a un senador y al que se le conmuta la pena de muerte por ser enviado como legionario a Tracia, donde intentará emular las heroicidades de su padre.

Transformadas de propuestas literarias, la distópica "El cuento de la criada" (HBO) narra la vida una sociedad totalitaria que antiguamente pertenecía a los Estados Unidos donde los desastres medioambientales y una baja tasa de natalidad provocan el gobierno de un régimen fundamentalista que considera a las mujeres propiedad del Estado.

Y "Jessica Jones" (Amazon Prime), basada en un cómic de Marvel sobre la historia de una detective perseguida por un pasado traumático que usa sus poderes para encontrar a su torturador e impedir que haga daño a más gente.

También Netflix ofrece dos temporadas de "Las escalofriantes aventuras de Sabrina", basada en el cómic homónimo con Kiernan Shipka como la bruja adolescente Sabrina, o la primera temporada de "Sex education", una curiosa mirada a la vida de un chaval inseguro que logra ser valorado en su escuela gracias a sus consejos sexuales de todo tipo, que consigue espiando a su madre sexóloga.

Sobre opciones sexuales diferentes, Amazon Prime propone "Transparent", serie creada por los autores de "A tres metros bajo tierra", donde una familia se enfrenta al cambio de sexo del padre septuagenario, y Netflix "Special", a partir del Viernes Santo, las aventuras de un gay con parálisis cerebral tras sufrir un accidente de tráfico que decide llevar la vida que siempre quiso.

Y para amantes de las series fantásticas de gran contenido visual, además de "Juego de tronos", que llega (en HBO y Movistar+) a su octava y última temporada la madrugada del lunes 15, Amazon Prime propone la segunda tanda de capítulos de "American Gods", una serie de gran contenido visual que introduce al espectador en un mundo desconcertante de dioses nuevos y antiguos nórdicos.