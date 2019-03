Eva González: "No puedes coartarme si quiero ser prostituta, azafata o modelo"

Eva González no sabe cantar, en cuanto pueda volverá a su Andalucía que tanto defiende y no entiende por qué a día de hoy todavía se le pregunta si Cayetano Rivera le ayuda con el niño. Mucho menos entiende que se le cuestione su pasado de Miss: "No fue nada denigrante. Elegí estar ahí". Son algunas de las confesiones que ha hecho a Cristina Pardo en La Sexta, que al preguntarle por su paso por el certamen de belleza después de hablar del feminismo ha sido muy clara: "Tu no me puedes coartar mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo. ¿Por qué piensas que es denigrante para mí? ¿Tendré que elegirlo yo no? ¿Puedo elegirlo yo?".

Pardo le ha preguntado por cómo ve el certamen de Miss España que muchos ahora mismo lo consideran como un símbolo del machismo. Y la presentadora de 'La Voz' ha asegura que "sinceramente te digo que nunca lo vi machista, nunca fue algo denigrante ni nada. Yo elegí estar ahí".

Eva González ha criticado también que en las entrevistas a las madres siempre se les pregunte cómo concilian, mientras que a los hombres no se les dice nada: "Con un trabajo tan público, siempre me preguntan a mí y a mi marido no. Él trabaja igual que yo y no le tratan igual". Hablando de su maternidad reconoce que lo que le quita su hijo es "tiempo de ocio. Ahora tu ocio es tu niño y estoy encantadísima".

González no cree que a las mujeres hoy en día se les exija más que a los hombres en televisión "quizá sí en alguna generación pasada". Al ser Miss fue donde se dio cuenta de que su verdadera vocación era estar en la televisión. "Yo iba a ser trabajadora social", confiesa. Tiene todavía una espinita clavada al no terminar el último curso para tener la carrera "pero cuando lo retomé cambiaron el plan y ya no existían las diplomaturas y lo abandoné de nuevo". Lleva detrás de las cámaras desde hace ahora 16 años "y yo antes como modelo me sacaba mis perrillas".