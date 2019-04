Lo que no se vio de 'La Voz': lágrimas de Eva, selfies y confesiones de los coaches

Aplausos y lágrimas. Así se puso punto final a la primera andadura de 'La Voz' en Antena 3 con una gala que ni el mismísimo Alejandro Sanz, que suspendió su gira por una neumonía la semana pasada, quiso perderse. Fue el primer artista invitado en actuar y lo hizo junto a María, la talent de Luis Fonsi que en el último segundo vio como su compañero Andrés Martín se hacía con la victoria tras una lucha muy reñida en una noche donde Eva González no pudo contener las lágrimas al final, Antonio Orozco saludó a su instagramer madre Carmen Ferrón entre el público, Luis Fonsi se pasó toda la noche de pie en el sillón y Paulina Rubia peleó con un vestido que dejó a todos sin palabras (ni hueco). Cuando se apagaron los focos en casa la fiesta siguió en el plató. Los coaches arroparon a sus talent en todo momento y más de uno hizo promesas de futuro, llovieron los selfies, las palabras de agradecimiento...

Era la última gala y Antena 3 puso toda la carne en el asador. Pablo López se atrevió a cantar un tema de su nuevo disco "que sólo han escuchado mi equipo y Antonio Orozco". Y lo hizo, como no, al piano. También quiso acompañar a su flamante ganador Andrés cuando ya, sin nervios, cerró una gala que sentó frente al televisor a 2,1 millones de espectadores.

El talent, que comenzó cantando en el metro, aseguró que "entré siendo nervioso e inseguro, entré siendo miedoso, y salgo siendo una persona segura, que pisa firme en el escenario", declaró el concursante tras ser proclamado ganador. El joven extremeño, que interpretó la canción de Michael Bolton "When a man loves a woman", dedicó el premio a sus compañeros de concurso. Martín comenzó tocando en el metro de Madrid y desde muy pequeño tuvo muy claro que quería ser músico. Su "coach" durante el programa, el cantante Pablo López, aseguró que en los próximos días volverán al metro a tocar juntos porque fue allí donde "todo comenzó". Y piensa llevarse a Miriam Rodríguez, de 'Operación Triunfo'. Eso será después de Semana Santa.

Paulina Rubio también hizo una promesa a su talent, Ángel Cortés. Fue el primero en actuar de los aspirantes a ser la mejor voz de España. La noche anterior casi no pudo dormir por la alergia, pero eso no le impidió volver a dar el do de pecho. No consiguió el pase a la final y cayó en la primera ronda, pero si la mexicana puede cumplir su palabra cumplirá uno de sus sueños: cantar con Plácido Domingo.

Antonio Orozco también quiso abrir las puertas a Javi Moya. "Te doy todo lo que tengo", le decía. El cantante confesó que llegó a Madrid con una maleta y cumplió su sueño de poder cantar. Se metió al público del plató, más de 1.000 personas, en el bolsillo con 'El sitio de mi recreo'. Pero tampoco le sirvió para colarse en la final.

La que sí llegó fue María Espinosa, que demostró que podía ser perfectamente la mejor voz de España cantando cara a cara con Alejandro Sanz o David Bustamante. Cuando llegó su turno defendió su presencia en la final con 'Amiga mía' y de nuevo puso al público de pie. Luis Fonsi, su coach, la arropó en todo momento desde que supo que quedó segunda. "Qué poquito ha faltado Eva", decía esta sevillana que se va "muy agradecida por llegar hasta aquí". Bustamante se despidió de ella asegurando que "me subo a la furgoneta sin saber el destino". Luis Fonsi tiene claro que "su camino está trazado. Vete con la frente bien alta y sigue cantando". Fonsi asegura que "seguiré viniendo a España todas las semanas".