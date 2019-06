Final Masterchef: se cumple el guión y el nuevo ganador es el favorito Aleix

Juan Manuel, Vicky, Carlos, Virginia, Jorge y Marta ya saben lo que es ganar ‘MasterChef’ y desde hoy también Aleix. El duelo final entre Teresa la marquesa por la que ningún compañero apostaba desde el primer día y Aleix, el favorito de todos, al final ha cumplido todos los pronósticos. El joven pescadero que tuvo que dejar su sueño con 16 años y ahora ha vuelto con fuerza ha resultado ganador de la séptima edición del talent de cocina que este año ha brillado menos que otras veces en La 1. En el duelo final este joven ha brillado en todos los platos. Arriesgó, lo bordó y ganó. Y entre sus habilidades, ademas de la mano, la ternura con la que siempre habla de su madre, "el amor que le sale del corazón". Pepe llega a decir que "espero que mis hijos hablen igual de mi". Y el broche final lo pone Jordi: "Eres muy buen cocinero y una persona maravillosa".

Durante la noche las lágrimas han sido las protagonistas en todo momento en la carrera de Aitana, que tuvo una de sus peores actuaciones al perderse en la primera prueba y no conseguir acabar a tiempo en la segunda. Valentín rozó la clasificación para la final, pero ni su fabuloso arroz consiguió superar al reciente campeón. Este año por primera vez los jurados también se enfrentaban entre ellos. Arrasa Jordi por todos los candidatos que 'cuela' en la final (tres de cuatro) y el ganador.

La madre, hermana y amigo del ganador también han estado presentes. Marta tiene mucha “culpa” de que esté ahí porque “siempre le he marcado las directrices porque era muy travieso de pequeño”. “Quiero que viva su sueño” le dice. Su hermana asegura que “presumo mucho de el”. “Esto me ha cambiado la vida”, dice el reciente ganador. Así te lo hemos contado:

01:34 Con Aleix se acaba la cata. El postre se llama ¿A dónde voy? Y es un poco su sueño. Y así consigue escuchar que es el ganador de Masterchef 7.

01:32 'Galicia caníbal' es el segundo plato de Teresa, que no está de diez, pero se lleva tamibén los piropos. Ella sabe que Aleix le ha pasado po rla derecha camino del trofeo. Su postre crema fría de licor de café pone el punto y final a su participación en el concurso. Y lo hace con lágrimas. Jordi confiesa que ahora mismo sí que la querría en su equipo.

01:27 La salsa de rodaballo de Aleix arrasa. Su segundo plato se lleva el aplauso de todos "y esto me demuestra que has aprendido a pensar", le dice Jordi.

01:25 Aleix presenta su entrante 'De donde vengo' y se lleva primero una regañina de Jordi porque el pan no está crujiente pero luego el aplauso de todos.

01:24 'Albariño y marisquiño' es el primer plato de Teresa, que es un tártar de bogavante con varios productos. Muy aplaudido

01:18 Quedan cinco minutos y a Aleix le tiembla la mano y Teresa pide que lo animen porque necesita concentración.

01:16 Llega Gastón Acurio, que será el encargado de valorar los platos

1:10 - Las familias no paran de animar a cada uno de los candidatos, al igual que Samantha y Jordi a su pupilo. Por primera vez llama 'caballito' a Aleix, como en algún momento han dicho sus compañeros.

00:58 Empieza la gran final. Deberán hacer dos raciones de cada plato. Teresa ha diseñado un menú homenaje a su tierra gallega. Hará un tartar de bogavante como entrante, merluza de chicharrones como plato principal y una versión personal de café y chupitos. Aleix hará un homenaje a Cataluña con un entrante de pan con tomate con sardina ahumada, un plato principal de trece productos marinos con jugo de rodaballo; y de postre rocas lunares con helado de violetas y crema catalana.

00:40 La pugna entre mentores acentuó la rivalidad entre los concursantes y el último combate está a punto de comenzar. Teresa la marquesa llega a la final "con ganas de pasármelo bien porque será la última noche irrepetible". Es la pupila de Samantha. Ha superado nueve eliminaciones y "nunca hay que dejar de luchar", asegura. Es interiorista y fotógrafa. De 45 años llega de Santiago y ningún compañero creía que pasaría del programa uno. El segundo protagonista del duelo viene de Manresa y siepre fue el caballito ganador: Aleix. Abandonó el sueño de ser cocinero con 16 años pero una década después lo ha retomado y asegura que Masterchef le ha ordenado la vida y la cabeza. "Es como tocar el cielo porque cuando te apuntas al casting nunca esperas que lo harás bien", dice tras escuchar a Jordi Cruz, su mentor, decir que estaba muy orgulloso de el. Los dos ven como sus familaires les acompañan en la prueba as importante del programa: la gran final.

00:27 Entre Aleix y Valentín "reconozco que entre los dos habéis jugado con mi sistema nervioso", dice Jordi. Aplaude su arroz, por complicado. De Aleix "también estoy orgulloso". Pero al final tiene que decir un nombre para que llegue a la gran final y se decanta por: Aleix.

00:26 Anuncian el segundo duelista después de que Jordi diga que está muy orgulloso de ser su mentor "por ser un ejemplo de lucha. Teneis mi respeto". Y dicho esto Aitana reconoce que "las cosas no me han salido bien y un poco fracaso personal". Jordi le dice que le ha roto el alma verla llorar de rabia e impotencia porque no es justo "porque le has puesto toda tu alma a la prueba, pero la cocina es así y a veces no sale bien". Su sueño acaba aquí.

00:25 Aitana rompe a llorar cuando intenta explicar que ha sido el peor momento del programa para ella. "No suelo llorar nunca", dice.

00:19 - El arroz es un éxito mientras Aleix corre para emplatar el postre.

Me encanta @JordiCruzMas sin poder controlar los nervios detrás. Si fuera por él cocinaría el plato enterito #MCFinal pic.twitter.com/XnnhyIHA1U — MasterChef (@MasterChef_es) 25 de junio de 2019

00:17 - Aitana no puede sacar sola segundo plato. Antes Pepe la ha enido que regañar dejar el hígado dentro del pichón y por no tener preparada la masa. Vuelve a romper a llorar. "El peor programa", dice.

00:05 - "Hoy estoy que ardo", dice Valentín, que no para de quemar cazuelas. Es el siguiente que tiene que emplatar las blondas... y no va bien. Al final le ayuda Jordi Cruz.

00:02 Aitana es la primera que emplata, ayudada por Pepe. Sale la Primavera del turrón de almendro.

00:01 - Valentín recibe la visita del exganador Jorge... y se le queman los espárragos. Eva Micaela, la primera duelista de Masterchef que ahora triunfa en México, visita a Aleix.

23:55 "Aitana ya está desconcertada con la llegada de Carlos Maldonado", dice Valentín. Y es que la concursante duda hasta para meter una placa en el horno.

23:54 - Nada más suceder esto Aitana se cae, tirando todo lo que se ha encontrado.

23:53 - Samantha pierde los nervios porque Aleix no le hace caso. "Cuando un chef dice algo se hace rápido", grita

23:44 - Lo que no sabían es que cocinarán para los duelistas de las últimas ediciones del concurso. Eso sí "no serán condescendiente con vootros y no consentirán que lo gane uno que no lo merece", dice Jordi. Por delante 185 minutos y "os vamos a pedir una réplica exacta".

23:43 Aleix se queda con el postre y el salmonete para defender esos platos en la prueba. Valentín hará la blonda y el arroz porque "mis abuelos son de Murcia y el arroz es algo que hacemos muy familiar". Aitana con los tros dos.

23:37 La siguiente chaquetilla para la gran final se ganará en Denia, en el restaurante tres estrellas Michelin de Quique Dacosta. Aitana, Aleix y Valentín "tienen el corazón a mil". El menú preparado "representa pedazos de mi", dice. Cada uno deberá elaborar dos de los seis platos. El primero es Primavera del turrón de almendro. Alicante es una tierra de turrón y es un homenaje. Es un plato salado y el dulzor está en la base de gamba. El segundo es Blonda de espárragos y quesos de callosa, típico de la zona. Salmonetes en el monte de los olivos es el tercer plato. El cuarto es Coulant de trufa de morella y pinchón. El quinto es un arroz albufera de castañas asadas y tubérculos. El sexto es Flores raras, un postre "que representa volver a enamorarse".

23:31 Y así el primer duelista resulta ser Teresa, después de que quede en cuarto lugar por cocinar de forma desordenada Aitana. En tercer lugar quedó un aspirante que trabajó muy bien por tranquilo pero que cometió errores en el emplatado: Valentín. El segundo puesto fue para Aleix.

23:28 - Aleix dice que es el plato más difícil que ha hecho en su vida... sin saber que le ha faltado una salsa "que tenía hecha pero se me ha olvidado". Le faltan pequeños detalles como siempre. Se ha dejado el salmonete crudo... "y encima eres pescadero".

23:27 - Teresa presenta un plato muy digno pese a equivocarse y Jordi le aplaude que pese al problema haya acabado el plato. Dabiz tacha de fascinante que la primera vez que enrolle unas empanadillas chinas "lo hagas así de bien". Eso se gana el felicidades de Jordi Cruz.

23:25 Aitana presenta un plato que poco o nada tiene que ver con el de Dabiz. "Es el día que más enfadada estoy conmigo misma", dice. Samantha dice que es una versión zafarrancho del plato origen. Muñoz le intenta ayudar y dice que el plato "tiene mucha dificultad" y ha hecho lo que ha podido. Jordi Cruz le dice que el plato tiene muy poco que comer. La concursate acaba llorando y asegura que su plato es "una mierda pinchada en un plato".

23:22 - Llega la primera crítica. Empieza Valentín, que no se acuerda ni del nombre del plato. Tiene el mérito de replicar casi todos los elementos, pero le critican que tiene aceite por el plato. No es el único fallo. Jordi Cruz cree que el plato debería ser más exacto.

23:21 - Dabiz ha terminado su plato y lo que escucha es "esto es un sacrilegio a tu plato" de una de las aspirantes a ganar el programa.

23:14 Teresa es la siguiente que se pierde al mezclar la harina con el agua para la masa.

22:59 - Dabiz explica los pasos y a Aitana se le quema el sofrito. "Está apañada" dice Jordi. La concursante dice que lo tiene que repetir y Dabiz sigue explicando los pasos al mismo tiempo que invita a los concursantes a que miren el corte de un salmonete "si no me veis tendremos un problema. Si no me queréis mirar no me importa... si luego no os queda bien...".

22:55 - Será el encargado de ponerles la primera prueba a los aspirantes. Su prueba: Salmonete asado con galanga, dumplings de huitlacoche y beurre blanc de tamarindo (es una salsa francesa a base de mantequilla, vino blanco y chalotas). Es uno de los lienzos de su restaurante. Deben hacer el plato al ritmo de Dabiz.

22:53- Entra el único chef con un tres estrellas en Madrid. Se trata de Dabiz Muñoz, que quiere convertir Diverxo en el mejor restaurante del mundo. "Solamente trabajando mucho y siendo muy constante se llegan a conseguir grandes cosas", dice.

22:50 - Delante, la caja misteriosa que invita a soñar a los aspirante a ganar el programa con sus futuros restaurantes. Razones de Aleix, que es como quiere llamar su restaurante. Su plato más especial será la crema de carabineros. Teresa apuesta por 'La Casa de la marquesa' que estaría en la costa gallega. En Vereda sería el de Valentín "porque soy muy exigente". Por último Aitana, que abriría Las tortillas de Aitxu.

22:46 - Empieza el programa presentando a los finalistas, que llegaron de cocinar solo para la familia y amigos a soñar con tener su restaurante. "Me enorgullece que tres de mis aspirantes lleguen tan lejos", dice Jordi Cruz, que asegura que "ser tan exigente tiene su recompensa". Teresa es la aspirante de Samantha Vallejo. Pepe no tiene ninguno.

22:33 - En la primera prueba, los cuatro aspirantes (Teresa, Aitana, Aleix y Valentín) replicarán un plato de tres estrellas Michelin del chef Dabiz Muñoz. Además, cocinarán siguiendo al chef, que trabajará frente a ellos y marcará el ritmo de la prueba. El mejor conseguirá la preciada chaquetilla que le convertirá en el primer clasificado para el duelo final de ‘MasterChef 7’.

22:15 - Para conseguir la última plaza en el duelo final, tres aspirantes viajarán a Dénia (Alicante), al restaurante de Quique Dacosta (tres estrellas Michelin), donde cocinarán un menú diseñado por el propio chef extremeño. Cada aspirante elaborará, de manera individual, dos platos de este menú. Los comensales serán los 12 duelistas de las seis ediciones anteriores de ‘MasterChef’. El mejor de la prueba se convertirá en el segundo duelista.

22:00 - En el duelo final los dos finalistas estarán acompañados de sus familiares y de los exconcursantes. Para esta prueba elaborarán un menú completo compuesto por un entrante, un plato principal y un postre, demostrando su evolución y todo lo que han aprendido en estas semanas. Los platos serán catados por el jurado y por el cocinero latinoamericano más reconocido a nivel mundial: el chef peruano Gastón Acurio.

21:45 - El vencedor obtendrá el trofeo que le acredita como ganador, 100.000 euros, la publicación de su propio libro de recetas y un máster en Cocina, Técnica y Producto impartido por la prestigiosa Facultad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center. Además, el segundo y el tercer clasificado también se formarán en este centro con un máster en Pastelería y un Curso de Especialización de ocho semanas de duración.