El concursante que consiguió que sus dos "noes" se convirtieran en "síes"

Tras vivir una de las noches más reivindicativas y emocionantes del concurso, nada hacía presagiar que los espectadores de Got Talent se iban a tener que enfrentar a una de las peores actuaciones de la historia. Una que conseguía crear una fractura entre los miembros del jurado y que llegaba a provocar que Risto se plantease abandonar las inmediaciones del teatro en el que se graba el programa.

Omar, madrileño afincado en Bruselas, se subía al escenario y comenzaba a hacer lo que mejor se le da: bailar. Pero no de una manera cualquiera, bailar de manera robótica. Una cualidad que no impresionaba ni lo más mínimo a Risto Mejide, al que le faltaba tiempo para pulsar la famosa X roja. Y no era el único. Edurne hacía lo mismo a los pocos segundos.

"Te he visto nervioso y no entendía el baile", explicaba la cantante. "Es hip hop free style", le respondía el concursante. "Aunque tengas muy buena técnica, lo has hecho monótono. Para mí es un no", sentenciaba Dani Martínez.

Pero la cosa no acababa aquí y, antes de irse, Omar tenía preparada una sorpresa para su entrenador, que había acudido al programa para apoyarle pero, sin saberlo, era también concursante de Got Talent. Salía al escenario, bailaba y, sorprendentemente, se hacía con el aplauso de todos los miembros del jurado y de los allí presentes por su habilidad a la hora de hacer breakdance.

Finalmente, y a pesar de que Omar quedó fuera del concurso, el entrenador logró tres síes y tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento.