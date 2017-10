Jaime Cantizano se incorpora a Onda Cero para el magacín del fin de semana

Jaime Cantizano llega a Onda Cero. El comunicador jerezano y la dirección de Atresmedia Radio han cerrado un acuerdo que supone su incorporación a la cadena a partir del próximo mes de enero, momento en el que Isabel Gemio sale de la casa.



Tras las navidades, Cantizano se pondrá al frente de un nuevo programa magacín -que se emitirá sábados y domingos de ocho de la mañana a doce del mediodía-, que supone otro paso en la renovación de contenidos de Onda Cero.



Jaime Cantizano regresa de este modo a la radio, medio en el que se inició muy joven y donde ha desarrollado su labor en programas informativos y de entretenimiento, muchos de ellos vinculados a Onda Cero, donde trabajó entre los años 1998 y 2001.



El pasado verano, Jaime Cantizano cerró un ciclo en Cadena Dial al hacer crecer su morning show hasta sus mejores registros históricos, con casi 1,5 millones de oyentes diarios, lo que supuso colocarlo como uno de los espacios más escuchados de la radio, con un crecimiento del 50% de audiencia.

“Estoy muy feliz de regresar a la radio. Y que esa radio sea Onda Cero me llena de responsabilidad. Los oyentes de Onda Cero, como yo, son muy exigentes, y eso me invita a sacar lo mejor de mí mismo y de mi equipo. Siempre con un lenguaje cercano, fresco y acorde al momento que vivimos”, asegura la nueva estrella de Atresmedia Radio.



“Soy un gran admirador del trabajo de Isabel Gemio, una profesional que –sin duda- me ha dejado el listón muy alto”, concluye el presentador.