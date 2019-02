El emotivo adiós de Jordi Hurtado a José Pinto: "Nos has hecho una gran putada"

Jordi Hurtado se ha puesto hoy delante de las cámaras de 'Saber y Ganar' para grabar un triste y emotivo mensaje tras la noticia de la muerte de José Pinto, un concursante que nació en 'Saber y Ganar' y que ha pasado a la fama por ser uno de 'Los Lobos' que casi se lleva el bote más alto de la historia de la televisión en 'Boom'. Hoy se ha conocido que ha fallecido en su casa de un infarto.

"José, a todos los que hacemos 'Saber y Ganar' nos has hecho una inmensa putada porque te queremos". Este es el mensaje que ha querido dejar el presentador del concurso de La 2 con la voz entrecortada y a punto de llorar en alguna ocasión. "Has sido increíble aquí y en el resto de las cadenas no solo por tus conocimientos sino por la alegría de vivir que transmitías todos los días", continúa. "Es muy triste pero la gran familia de 'Saber y Ganar' lo recordará con un cariño inmenso", sentencia. Y lo cierto es que Pinto ha comentado en más de una ocasión lo contento que estaba de su paso por el concurso de La 2. Tanto que no faltaba a las fiestas anuales que organiza siempre alguno de los veteranos del concurso. Una de las últimas reuniones se celebró en Úbeda y fue organizada por Alberto, el que ocupó su lugar en 'Los Lobos' tras su marcha repentina por motivos personales del concurso de Antena 3.

Hoy hemos conocido la triste noticia de la muerte de Jose Pinto que fue durante tanto tiempo parte de la familia de #saberyganar. DEP pic.twitter.com/gdcqMoKgKZ — La 2 (@la2_tve) 27 de febrero de 2019

El de Hurtado ha sido uno más entre los pésames y las condolencias que se han sucedido a lo largo de la jornada tras conocerse la noticia. Pinto ha muerto en su casa de Casillas de Flores (Salamanca) dos días antes de participar como pregonero mayor en el Carnaval del toro de la población salmantina de Ciudad Rodrigo.

"Todo nuestro ánimo y nuestro más sentido pésame a la familia y amigos del exconcursante del equipo de Los Lobos, José Pinto. Desde A3Boom recordamos con mucho cariño su paso por el programa", reza en uno de los tuits.

También 'Pasapalabra' se ha unido al sentimiento de pesar por el fallecimiento y se ha expresado "más allá de rivalidades, de audiencias y da igual qué consideraciones". "Los de Pasapalabra nos sentimos hoy muy mal después de saber el fallecimiento de José Pinto. Nos duele el corazón. Antes que contrincantes somos personas, Descanse en paz. Va por él. Hoy y siempre", agregaba el programa en un tuit.

A estas condolencias se han unido otras de particulares y, en general, se han llegado a contabilizar más de 15.000 tuits acerca del mismo tema. La zona en la que residía el concursante ha mostrado su consternación por el suceso, mientras los organizadores del "campanazo", como se conoce el chupinazo de la fiesta grande de Ciudad Rodrigo, han anunciado que este año estará dedicado a José Pinto.