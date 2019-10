Kiko Jiménez desvela los problemas que sufre en sus zonas íntimas

Kiko Jiménez es sin duda uno de los concursantes más polémicos de esta edición de 'GH VIP', y anoche protagonizó uno de los momentos más subidos de tono de los últimos meses.

El concursante se encontraba desayunando en la cocina de la casa junto a dos de sus compañeros, El Cejas y Marco, el italiano, cuando decidió hacer suyo eso de que en la casa de Gran Hermano todo se magnifica, y confesar uno de sus secretos más íntimos.

“Tengo el escroto sensible”, comentaba Kiko sin dar más explicación. Una polémica frase a la que El Cejas intentaba responder de la manera más fina diciendo algo así como que eso le puede pasar a todo el mundo alguna vez en la vida. Lo sorprendente es que, Kiko, lejos de zanjar aquí el tema, prosiguió con la explicación: “Como un pollo, pero a ver cómo le digo yo al súper que alguien venga a vérmelo”. Una frase que podría no tener mayor importancia de no ser por el gesto que la acompañaba, ya que Kiko la pronunciaba mientras se miraba el miembro en la mismísima cocina y teniendo a su lado a sus otros dos compañeros.

A El Cejas le daba la risa y el ex de Gloria Camila se crecía con las carcajadas y continuaba: “Como que la piel que cubre los huevos, la tengo como quemada…”. Una frase con la que terminaba el vídeo y con la que volvían a plató preguntándole a Sofía Suescun, hasta ahora pareja del ex de GloriaCa, si ella conocía este problema íntimo de su pareja. La exgran hermana respondía con una sonrisa que no mientras Miguel Frigenti, colaborador también de El Debate, le echaba un cable asegurando: “Yo creo que es deshidratación. Con aloe vera se le pasa”.