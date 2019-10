Kiko Jiménez revela el secreto mejor guardado de su infancia

Kiko Jiménez se abría en canal al dibujar en el 'Límite 48h' de 'GH VIP' la curva de su vida. El ex de la hija de Ortega Cano, comenzaba el repaso por la historia de su vida asegurando que no tuvo una infancia nada fácil, que logró ser feliz durante algún tiempo gracias a su madre y a su abuelo y casi no tiene recuerdos de su padre. ¿El motivo? Sus padres se separaron cuando él tenía solo un año y es por ello que aseguró que ha crecido sin referencia paterna.

Pero Kiko quiso sincerarse como nunca antes lo había hecho, y aprovechó para contar que, tras la separación, con cinco años, volvió a ver a su padre pero, esta vez, dentro de prisión. "Tengo el recuerdo de un reflejo en un cristal y de un refresco de cola", contaba Kiko casi entre lágrimas. "Me acuerdo de los barrotes, porque mi madre decidió que tenía que ver a mi padre aún siendo tan pequeño".

El concursante relató también que, la segunda vez que vio a su padre, todavía dentro de prisión, fue con 18 años cuando decidió que tenía que ir a verlo para que él supiera que su hijo sigue bien. "¿Él ya está en libertad?", preguntaba Jorge Javier. "Pues no lo sé", respondía Kiko.

Una respuesta a la que añadía una anécdota que hacía que el plato se quedara completamente en silencio: "Un día estaba con Sofía paseando al perro y apareció una chica diciendo que era mi tía. Me comentó que mi padre estuvo a punto de morir, y me pasó su número de teléfono para que lo llamase". Kiko aseguró, además, que su tía le confesó que su padre había pedido como último deseo volverse a poner en contacto con él, lo que hizo que Kiko se prometiera a sí mismo que lo llamaría en cuanto pudiera.

A pesar de que la llamada aún no se ha producido, el concursante tiene claro que intentará cumplir como sea el último deseo de su padre.