El gran enfado de Kiko Matamoros: le pide a 'Sálvame' el despido de Laura Fa

Kiko Matamoros ha decidido declararle la guerra a Laura Fa, que cuestiona el alcance de su enfermedad. Su enfrentamiento en el plató de Sálvame le ha valido para atacar duramente a la colaboradora y para asegurar que la llevará ante la justicia porque "la monstruosidad de su discurso debe tener una respuesta profesional y legal", según Europa Press.

Mientras la catalana trata de desconectar en la playa, Kiko ha vuelto a arremeter contra ella en pleno directo. El colaborador ha echado un órdago al programa donde trabaja al pedir el despido de su compañera: "Ha faltado al respeto y ha puesto en cuestión la profesionalidad de un equipo médico intachable que se dedica a salvar vidas y no a jo*** la vida a la gente como hace ella".

Y es que Kiko tiene claro que no va a compartir ni programa ni plató con Laura Fa porque "si va a trabajar en lo mismo que yo, yo no voy a trabajar en ese espacio". Ante tal petición, Carlota Corredera se ha visto obligada a intervenir para aclarar que la decisión no es de Matamoros sino de los directores de Sálvame: "Quien pone o quita colaboradores, decide quién libra más o trabaja menos no lo decide ninguno de los que trabajamos, lo decide la cúpula del programa".

Además, Lydia Lozano ha querido romper una lanza a favor de su compañera al asegurar que la actitud de Kiko Matamoros no le parece nada bien: "Eso es pedir la cabeza de Laura y me parece horroroso".