Problemas en el clan Pantoja: Kiko Rivera confirma que no se habla con Chabelita

"No me hablo con ella y no me voy a hablar hoy tampoco". Es lo que piensa Kiko Rivera de su hermana Chabelita. Ambos están viendo a su madre, Isabel Pantoja, ser una de las favoritas en 'Supervivientes'. En la quinta gala el expulsado ha sido Carlos Lozano y la tonadillera sobrevivió a su primera nominacion y ahora consigue que sus 'pantojitas' Chelo y Albert sigan en la isla.

Fuera en la familia Pantoja las noticias no son tan buenas. Su hijo ha dicho en el plató de ¡Supervivientes¡ que no está dispuesto a hablar con su hermana. "Es mi hermana y sé que en algún momento se puede solucionar, pero hoy desde luego que no. Todo tiene su momento y no es ni el lugar ni el día".

Kiko asegura que su madre "es una superviviente nata y en peores plazas ha toreado". Recuerda que su madre estaba enferma y ha mejorado muchísimo y "mi madre está ahora mejor y mucho mejor está desde que se ha ido Aneth". Su hermana ha acudido al plató para recibir a la segunda expulsada y fue el momento en el que Jorge Javier lo confirmó cuando Kiko confesó que ni se habla con ella ni se pensaba hablar durante la gala aunque, eso sí, "mi hermana es mi hermana". De la concursante Aneth asegura que no le cae bien y que por desgracia "la vio una vez en Cantora". Cree que a su madre "solo la perjudica".