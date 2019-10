Laura Escanes a Risto Mejide en 'Got Talent': "Vete a la mierda"

El Mago Oculus llegaba a 'Got Talent' advirtiendo que necesitaría la colaboración del jurado para poder realizar su número. Uno de los miembros tendría que utilizar su teléfono móvil para llamar a una persona cercana, que pensara una carta de la baraja y que, Mago Oculus, adivinase el número y el palo que esa persona estaba pensando.

El primero en ofrecerse a hacerlo fue Dani Martínez, que decidió llamar a uno de sus grandes amigos: Florentino Fernández. "A ver si me coge, porque Flo está siempre de vacaciones", añadía Dani, y efectivamente tenía razón, ya que Flo nunca contestó ni devolvió la llamada. Un fracaso que hizo que Risto se prestase a intentarlo él mismo: "Yo tengo una persona cercana, y que además está muy cerca", confesaba Risto mientras marcaba el número de Laura Escanes, mujer y madre reciente.

"La persona a la que he llamado me ha escrito por What’sApp y me dice: 'Vete a la mierda'". La respuesta de Laura Escanes a Risto provocaba la risa del público y la sonrisa cómplice de Edurne que, incrédula, preguntaba: "¿De verdad que te ha dicho que te vayas a la mierda?". Una respuesta a la que automáticamente Paz Padilla contestó: "Pues llamo yo, entonces. Tengo a una persona que sí me va a coger".

Paz llamaba a su madre y le explicaba cómo tenía que participar en el juego. Su madre tendría que elegir mentalmente una carta y pensarla durante todo el truco. El mago haría su magia y adivinaría la carta que estaba pensando la madre de la humorista sin ni siquiera conocerla. Y así fue. Tras un par de cortes y de barajarlas otro par de veces, llegaba el momento de que la madre de Paz descubriera la carta pensada, el cinco de corazones, siendo la carta seleccionada por también por el mago.

El truco había sido un éxito y era la hora de que se lo valoraran como tal. Las dotes adivinatorias del mago dejaban con la boca abierta y conseguía 3 de los 4 síes que le hacían poder pasar a la próxima fase.